Tiltalt for forsøg på manddrab: 'Det var en kamp om liv eller død'

En 23-årig mand er tiltalt for at forsøge at slå sin ekskærestes nuværende kæreste ihjel. Ifølge den forurettede var 'det en kamp om liv eller død'

- Det var en kamp om liv eller død.

Det fortalte en 28-årig mand i retten, da han kom op og slås med sin kærestes ekskæreste på 23 år i en lejlighed i Islandshøjparken i Nivå 12. juni i år.

Det resulterede i slåskamp med kniv, et pulserende snitsår i overarmen og en masse blod i opgangen.

En 23-årig mand af polsk oprindelse er tiltalt for forsøg på manddrab af den 28-årige mand, der ligeledes er fra Polen, og sagen mod den 23-årige startede onsdag.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis, der var til stede i retten.

Anklager Bente Schack ønsker den 23-årige udvist af Danmark.

Den tiltalte nægter sig skyldig.

Drak sig fuld inden slagsmål

Episoden startede om eftermiddagen 12. juni, da den tiltalte havde drukket sig fuld i jägermeister med nogle kolleger i Kalundborg.

Han fik herefter lyst til at køre hen til sin ekskærestes lejlighed i Nivå for at se hende og deres fælles tre-årige søn.

- Jeg var påvirket og ville se en fodboldkamp med hende, men fodboldkampen var en undskyldning for at se hende. Jeg ville have hende tilbage, fortalte den tiltalte ved Retten i Helsingør til tolken, der til dansk oversatte, hvad han sagde på polsk.

Ifølge Frederiksborg Amts Avis viste det sig, at ekskærestens nuværende kæreste var alene hjemme med den tre-årige, og det var den tiltalte mand ikke tilfreds med. Det endte i en regulær slåskamp i opgangen og i lejlighedens entré, hvorefter en kniv blev samlet op i lejlighedens køkken.

I retten var den tiltalte mand og den forurettede mand ikke enige om, hvem der samlede kniven først op.

Den forurettede pådrog sig et dybt stiksår i overarmen, da han afværgede et stik mod brystet ved at dreje kroppen.

Retssagen fortsætter tirsdag 23. oktober.