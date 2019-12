Tiltalt for fup-indsamling til kræftramte børn

Anklager vil gå efter fængselsstraf i sagen, hvor to mænd er tiltalt for groft bedrageri for over fire millioner kroner

To mænd misbrugte kræftramte børn i deres indsamling af millioner af kroner hos danske virksomheder, som hovedsageligt endte i deres egne lommer.

Sådan lyder tiltalen for bedrageri af særlig grov beskaffenhed mod de to mænd, der var henholdsvis formand og næstformand i Foreningen for Danske Kræftramte Børn.

Det lød ellers som et godt formål, da foreningen på deres nu nedlagte hjemmeside opfordrede firmaer til at donere penge, som ville give de kræftramte børn ’et tiltrængt afbræk i en hård hverdag’.

På hjemmesiden brystede de sig også af – i strid med sandheden – at have samarbejde med danske børnekræft-afdelinger og kendte sponsorer som Tivoli og Cirkus Arena.

Her kan man se en fundraising-mail, som Foreningen for danske kræftramte børn sendte ud til blandt andet Planetariet, hvor Foreningen for Cancerbørn samt Kræftens Bekæmpelses logo er klippet ind.

Lokkede tusindvis

Det usædvanligt kyniske bedrageri stod ifølge anklageskriftet på i godt et år fra maj 2016 til juli 2017, hvor foreningen fik 3303 virksomheder i Danmark til at donere godt 4,7 millioner kroner, ’idet de tiltalte fremkaldte den vildfarelse, at foreningen var baseret på 100 pct. frivilligt arbejde, og at alle pengene ville gå ubeskåret til danske kræftramte børn og til børnekræft-afdelingerne på danske hospitaler’, står der i tiltalen.

Se også: Advarer mod lyssky indsamling til kræftsyge børn

I virkeligheden var det dog højst lidt over en halv million, der blev brugt til gaver til kræftramte børn og udgifter relateret til det, mens mindst 4,2 millioner kroner blev overført til blandt andet formandens private konto og andre virksomhedskonti. Dette beløb kræves konfiskeret hos de tiltalte.

Sagen starter i Retten i Odense 8. januar, og senioranklager ved Fyns Politi, Heidi Colbæk, der møder i sagen, vil nedlægge påstand om fængselsstraf for groft bedrageri, hvor strafferammen er op til otte års fængsel. Hun ønsker dog ikke at sige på nuværende tidspunkt, hvad hendes strafpåstand vil være.

Vil frifindes

Michael Lindquist er advokat for formanden for foreningen og oplyser, at hans klient nægter sig skyldig. Han er overbevist om, at hans klient bliver frifundet.

– Sagen har været længe undervejs og kostet ham hårdt på det psykiske og arbejdsmæssige plan. Når sagen er sluttet, vil det være åbenbart, at Fyns politi ikke havde sagen som førsteprioritet, siger forsvareren og fortsætter:

– Der findes slet ikke i sagen de helt basale betingelser opfyldt, der skal foreligge for at dømme klienten, og det er i min optik meget bekymrende, at klienten dels blev tiltalt, og dels har måtte vente så længe på, at sagen bliver behandlet.

Til spørgsmålet om, hvorfor der først er rejst tiltale nu, svarer senioranklager Heidi Colbæk:

– Der har været en stor og grundig efterforskning, blandt andet er der foretaget omkring 100 afhøringer i sagen. Der har desuden været en stor datamængde, som skulle gennemgås, herunder er der foretaget pengestrømsanalyser.