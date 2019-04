Tiltalt for grove voldtægter: Erkender sex med niece

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): En 52-årig mand tiltalt for grove voldtægter nægter, at han passede den niece, som han er anklaget for overgreb mod, mens hun var barn.

Ifølge niecens forklaring til politiet begyndte overgrebene mod hende, da hun var fire. Tiltalte skal ifølge offeret have gennemført første samleje med hende, da hun var seks år.

Det var et længere terapiforløb, som i januar 2018 førte til, at niecen i samråd med sin mor anmeldte onklen til politiet for voldtægter begået gennem 20 år.

Overgrebene begyndte ifølge anklagerne i 1983, da niecen var fire og onklen 16 år.

Den 52-årige afviser pure anklagerne og fortæller, at han boede i Schweiz i den periode, hvor de påståede overgreb i offerets barndom skulle have fundet sted.

- Så skulle min tissemand være 1600 kilometer lang, og det er den altså ikke, siger han fra vidneskranken.

Den tiltalte erkender til gengæld, at han i 1996 havde et seksuelt forhold til niecen, da denne var 17 år og han selv var 30.

Der var ifølge den tiltalte tale om et frivilligt forhold.

Situationen var herefter ifølge den tiltalte akavet, og de aftalte at tie om forholdet.

Niecen har over for politiet forklaret, at der var tale om en voldtægt, og at tiltalte desuden tvang hende til at spise sit eget opkast.

Dette afviser den tiltalte som en usandhed.

Ud over forholdet i 1996 var den tiltalte efter egen forklaring igen sammen med niecen i 2003.

Ifølge hans forklaring påstår niecen, at hun er blevet voldtaget, da hun har været forelsket i onklen.

Var i chok

Den tiltalte 52-årige bad i første omgang selv om ordet, da han kort efter klokken 13 tog plads i vidneskranken. Her erklærede han, at han er udsat for en række urigtige anklager.

Ud over voldtægter af niecen er han tiltalt for voldtægter begået mod tre andre kvinder - en tidligere lejer i hans lejlighed, en ekskæreste samt en kvinde på en båd.

Det seneste forhold i anklageskriftet er fra maj sidste år.

Dommeren bremsede den tiltalte og forklarede ham, at han får lejlighed til at sige noget på et tidligere tidspunkt, men at han i første omgang skal besvare anklagerens spørgsmål.

Derpå læste anklager Christina Schønsted højt fra den forklaring, som den nu tiltalte gav i forbindelse med et grundlovsforhør sidste år.

Dengang lød forklaringen, at den 52-årige ofte kom i sin søsters hjem og passede niecen. Dette afviser han i dag, idet han også forklarer, at han var i chok, da han sidste år blev afhørt og fremstillet i grundlovsforhør.

Han kan derfor ikke huske, hvad han dengang forklarede.

Forsvarers krav afvist

Den 52-åriges forsvarer, Poul Hauch Fenger, krævede ved retsmødets begyndelse tre ud af sagens fire forhold afvist med henvisning til, at de for ukonkrete.

Byretten besluttede imidlertid, at anklageskriftet er konkret nok til, at nævningesagen kan fortsætte som berammet.

Forsvareren kærede straks kendelsen.