Tiltalt for påsat brand i fredet stubmølle og filmet sexovergreb

Unge kræves dømt til at betale 4,6 millioner kr. i erstatning for den nedbrændte stubmølle

Den fredede og historiske mølle, Søndersted Stubmølle i Holbæk, blev ødelagt ved en påsat brand 20. maj sidste år, og nu kræves to unge på 17 og 18 år straffet for brandstiftelsen og dømt til at betale en erstatning på 4,6 millioner kr.

Se mere video på localeyes.dk

De unge stilles for retten i Holbæk på torsdag. Retssagen omfatter ikke kun brandstiftelsen på stubmøllen, men for den 17-åriges vedkommende også optagelse og deling af en grov sex-video med en 14-årig pige.

Den 17-årige er tiltalt for at have begået overgrebet på den 14-årige, mens en 16-årig kammerat - der også er tiltalt ved retten i Holbæk - filmede det med pigens egen mobiltelefon.

Bagefter blev optagelsen sendt til den 16-åriges mobiltelefon. Han delte optagelserne med to kammerater ligesom den 17-årige viste filmen til en tredje person.

Drenge fængslet: Satte ild på historisk mølle

De to unge er derfor tiltalt både for besiddelse og deling af børneporno, for blufærdighedskrænkelse af pigen og for at have udsat hende for 'andet seksuelt forhold end samleje'.

Den 17-årige er endvidere tiltalt for at have haft samlejer med pigen, da hun kun var 13 og 14 år gammel.

Overgrebet på den 14-årige og udbredelsen af video-optagelsen skete kun et døgns tid før den 17-årige sammen med sin 18-årige kammerat, ifølge anklageskriftet, stak ild til Søndersted Stubmølle.

Smuk kulturarv i flammer: To unge anholdt

De brugte et koben til at bryde møllen op og der blev anlagt et bål inde i stubmøllen, der kort efter stod i flammer. Brandvæsenet måtte tilkaldte assistance for at få slukket den omfattende brand, hvor skaderne nu er opgjort til 4,6 millioner kr.

Der skete skader for 4,6 mio. kr, da den fredede mølle brændte. Foto: Localeyes.dk

Politiets undersøgelser viste, at en del unge mennesker festede i Strandparken ved stubmøllen, inden ilden brød ud ved 22.30-tiden. Flere andre unge havde været inde i stubmøllen, inden der blev sat ild til den.

Dagen efter branden blev de to nu tiltalte unge varetægtsfængslet bag lukkede døre. De er løsladt igen, mens de afventer retssagen.

Midt- og Vestsjællands politi slået tiltalerne for brandstiftelsen i stubmøllen og sexoptagelserne af den 14-årige pige sammen under samme retssag, fordi den 17-årige er tiltalt for begge dele, mens den 16-årige alene er tiltalt for overgreb på pigen og den 18-årige alene for brandstiftelsen.