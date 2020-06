Tiltalt for sabotage mod S-tog: 120 mennesker var i fare

En forsætlig afsporing af et S-tog på banelegemet mellen stationerne Nordhavn og Svanemøllen i København kunne være endt i en katastrofe. Der var cirka 120 mennesker i S-toget, da det 4. marts i år klokken 11.45 ramte en 25 kilo tung metalstang, der var lagt på tværs af skinnerne.

Venstre hjul på togets forreste aksel løftede sig syv-10 centimeter fra skinnen, men toget blev heldigvis ikke fuldt afsporet, mens det kørte cirka 70 km/t. Metalstangen blev fundet kilet fast under toget.

En 27-årig bulgarer er nu tiltalt for ’forvoldelse af jernbaneulykke’ og for at have fremkaldt omfattende forstyrrelse af togtrafikken.

272 tog blev aflyst og 104 tog forsinket, da DSB måtte standse togdriften i godt to timer. Der skete skader for 167.000 kr. på toget og banelegemet.

’Afsporingshund’

Bulgareren nægter sig skyldig. Man skal helt tilbage til 1955 for at finde en dom om et afsporet tog. Her fik en mand tre års fængsel for at lægge skærver på skinnerne.

Ifølge tiltalen fandt den 27-årige metalstangen efterladt ved banelegemet. Det var i DSB-jargon en ’afsporingshund’, der benyttes til at bremse et holdende tog, så det ikke triller. Han blev anholdt kort efter afsporingen.

To vidner så ham lægge metalstangen med modhager på skinnerne og beskrev, at manden bar på en blå rygsæk og en gul bold. Det ene vidne, der beskrev ham som 'sjusket med fuldskæg' forsøgte at stoppe manden ved at fægte med armene, men han forstod åbenbart ikke, hvad hun mente.

En politipatrulje fik øje på bulgareren, der svarede nøje til vidnernes signalement.

I grundlovsforhøret fortalte bulgareren, at han var kommet til Danmark for at få arbejde. Han havde været ved Nordhavn Station, men ikke oppe på skinnerne, sagde han i retten.

Lokoføreren nødbremsede, da han hørte lyd fra påkørslen. Han forklarede, at toget normalt kører 90 km/t på strækningen, men hastigheden var sat ned den dag til 70 km/t.

Det er uvist, hvad den tiltaltes eventuelle motiv har været til forbrydelsen. Anklager Anders Larsson kræver bulgareren udvist, hvis han bliver dømt.