Tiltalt for simpelt trick: Snød sig til luksusbiler for to millioner

Fremgangsmåden for at snyde sig til biler var nogenlunde den samme i alle tilfælde, ifølge anklageskriftet, ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt pengene, ved at vise et skærmbillede af en uægte konto-overførsel. I nogle tilfælde lykkedes det ikke af forskellige årsager.

11. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 138.000 kroner for en Audi Q7 i en bilforretning i Slagelse. Det lykkes at få indehaveren til at udlevere bilen.

11. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 240.000 kroner for en Chrysler 300 i en bilforretning i Køge. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

12. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 99.000 kroner for en Porsche Cayenne i en forretning i Slagelse. Det lykkedes at få udleveret bilen.

13. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 303.500 kroner for en Audi i en forretning i Nykøbing Falster. Det lykkedes at få udleveret bilen

14. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 250.000 kroner for en Ford Mustang i en bilforretning i Nykøbing Falster. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

14. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 275.000 kroner for en VW Caravelle i Nykøbing Falster. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

15. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt for en uidentificeret bil i Roskilde. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

16. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 101.500 kroner for en Audi i en bilforretning i Hårlev. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

16. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 39.500 kroner for en Mercedes på en adresse i Lundby. Det lykkedes at få bilen.

16. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 84.500 kroner for en BMW på en adresse i Næstved. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

17. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 50.000 kroner for en BMW på en adresse i Næstved. Det lykkedes at få udleveret bilen.

17. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 50.000 kroner for en Citroën Jumper i en forretning i Herfølge. Det lykkedes at få udleveret bilen.

18. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 77.000 kroner for en Alfa Romeo på en adresse i Greve. Det lykkedes at få udleveret bilen.

18. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 100.000 kroner for en Renault lastbil/autotransporter på en adresse i Viby Sjælland. Det lykkedes at få udleveret campingvognen.

18. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 117.000 kroner for en Mercedes på en adresse i Præstø. Det lykkedes at få udleveret bilen.

18. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 54.500 kroner for en campingvogn på en adresse i Hårlev. Det lykkedes at få udleveret bilen.

21. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 79.800 kroner for en Cadillac på en adresse i Nyborg. Det lykkedes at få udleveret bilen.

23. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 129.500 kroner for en Ford Mondeo på en adresse i Ferritslev. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

23. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 115.000 kroner for en Mercedes på en en adresse i Tommerup. Det lykkedes at få bilen udleveret.

23. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 199.000 kroner for en Porsche Cayenne på en adresse i Svendborg. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

23. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 104.500 kroner for en Audi Q6 på en adresse i Odense. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

24. juni 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at de havde betalt 139.000 kroner for en autocamper på en adresse i Skibby. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

25. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 199.999 kroner for en Porsche på en en adresse i Dragør. Det lykkedes at få bilen udleveret.

26. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 189.000 kroner for en BMW på en en adresse i Hårlev. Det lykkedes at få bilen udleveret.

Dagene omkring 26. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 220.000 kroner for en Toyota Landcruiser, en Adria campingvogn og en uindregistreret Hyundai Terracan på en en adresse i Asnæs. Det lykkedes at få bilen udleveret.

26. juni 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 169.900 kroner for en BMW på en en adresse i Kalundborg. Det lykkedes at få bilen udleveret.

27. september 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at han havde betalt 45.000 kroner for en Audi på en adresse i Holbæk. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

27. september 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 21.000 kroner for en Citroën C5 i en forretning i Kirke-Hyllinge. Det lykkedes at få bilen udleveret.

30. september 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 31.000 kroner for en Fiat Punto på en adresse i Tappernøje. Det lykkedes at få bilen udleveret.

30. september 2017 - forsøg på bedrageri: Ved at have forsøgt at fremkalde den vildfarelse, at han havde betalt 20.000 kroner for en VW Boro på en adresse i Præstø. Det lykkedes ikke at få bilen udleveret, fordi en person nægtede at udlevere bilen.

2. oktober 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 85.000 kroner for en Mercedes på en adresse i Tølløse. Det lykkedes at få bilen udleveret.

3. oktober 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 35.000 kroner for en Peogeot 206 på en adresse i Lille-Skensved. Det lykkedes at få bilen udleveret.

1. november 2017 - bedrageri: Ved at have fremkaldt den vildfarelse, at de havde betalt 42.500 kroner for en VW Passat på en adresse i Præstø. Det lykkedes at få bilen udleveret.