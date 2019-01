Tiltalt for terror: Ville bombe og dræbe med knive

Sagen om den 31-årige syriske mand der er tiltalt for at planlægge terror og dræbe uskyldige mennesker i København, indledes i dag i Københavns Byret

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Det var med køkkenknive og hjemmelavet bombe, at en 31-årig syrisk mand ville dræbe tilfældige mennesker et ukendt sted i København tilbage i november 2016.

Sådan lyder anklagen mod manden, der i dag sidder på anklagebænken i Københavns Byret, sigtet for planlæggelse af terror. Han nægter sig skyldig.

Den 31-årige mand var ifølge anklagemyndigheden ikke alene om at planlægge terrorhandlingen. Tilsammen var der tre gerningsmænd, hvor den ene, en 22-årige syrer ved navn Dieab Khadigah, tilbage i 2017 blev idømt seks år og seks måneders fængsel ved retten i sydtyske Ravensburg for et planlægge et terrorangreb i København.

Det selvsamme terrorangreb som den 31-årige syrer i dag er tiltalt for. Den sidste og tredje gerningsmand har det endnu ikke lykkedes PET at identificere. Han er derfor stadig på fri fod.

Tændstikmanden

Den 31-årige syrer skulle sammen med den ukendte gerningsmand havde anmodet Dieab Khadigah om at fremskaffe 17.460 tændstikker, 17 batterier, seks walkie-talkies, en æske fyrværkeri - alt sammen med hensigt om at fremstille en bombe, samt to køkkenknive med en klingelængde på 18 centimeter.

Den tiltalte og Dieab Khadigah skulle mødes på Københavns Hovedbanegård den 19. november 2016, hvorefter de skulle udføre angrebet. De nåede dog aldrig så langt.

Islamisk Stat

Samme dag blev Dieab Khadigah i Rødby nægtet indrejse i Danmark, fordi hans papirer ikke var i orden, og han blev sendt retur til Puttgarden i Tyskland. Her blev han anholdt af tysk politi, der fandt remedier til det planlagte terror-angreb i hans rygsæk.

I retten i Tyskland blev der senere dokumenteret korrespondance mellem den dømte og Islamisk Stat, hvor han erklærede sig villig til at begå drab.

Der blev fundet afskedsbreve og bombe-opskrifter på hans telefon, og formodningen er, at angrebet i København skulle være et selvmordsangreb.

Forholdt sig roligt

Nu er det op til et nævningeting og tre dommere at afgøre, hvorvidt den 31-årige syrer er skyldig i terrorplanlægningen.

Den 31-årige mand forholdt sig i dag roligt i retten, hvor hans syriske tolk løbende oversatte for ham.

Manden havde pjusket kortklippet sort hår, og sorte markante skægstubbe under næsen og på hagen. Om halsen havde han et grå-hvidt halstørklæde og sort dynejakke på samt blå cowboybukser.

Tiltalte har været varetægtsfængslet siden 22.december 2017.