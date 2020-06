Tiltalt for to drab: Fyldte død mands tøj med sten

De to mænd er tiltalt for at have begået drabene i forening

Kiehn Andersen var værgeløs, da han blev dræbt med 'massiv stump vold' i sit hjem i Ruds Vedby 20. april sidste år, hvorefter gerningsmændene kørte hans lig til Blæsinge Grusgrav ved Slagelse.

Her stak de liget i maven med en aflang spids genstand, fyldte den døde mands tøj med sten og kastede liget i søen, hvor det blev efterladt på bunden.

Det fremgår af anklageskriftet mod to mænd på 35 og 43 år, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt. Sagen starter 11. august i Retten i Næstved.

Efterforskerne arbejde intenst ved grusgraven, hvor Kiehn Andersens lig blev fundet. Foto: Per Rasmussen

Det brutale voldsorgie er beskrevet i nærmest ubegribelige detaljer i anklageskriftet, hvor det fremgår, at han formentlig er sparket eller trampet op halsen og ryggen. Dødsårsagen antages at være læsionerne i halsregionen.

Efter drabet blev Kiehn Andersens hus stukket i brand.

De to mænd er også tiltalt for at have stjålet tre haglgeværer med tilhørende ammunition, ikke under 153 skarpe patroner og møntsamlinger til en ikke nærmere angivet værd fra Kiehn Andersen.

Kiehn Andersen var møntsamler og en vellidt mand. Han endte sine dage på brutal vis, hvor han blev dræbt og liget kørt væk og smidt i en grusgrav. Privatfoto

To måneder senere begik de ifølge anklageskriftet drabet på Poul Frank Jørgensen i hans hjem i Vemmelev på Sydsjælland.

Han blev dræbt med en eller flere skarpe genstande, muligvis en eller flere knive, og fik skåret halsen over, fremgår det af anklageskriftet. Derudover havde han ti stiklæsioner i ryggen. Efterfølgende blev også hans hus stukket i brand.

De to er også tiltalt for en række andre forbrydelser. Blandt andet et røveri og et røveriforsøg.

Den 34-årige har nægtet sig skyldig i drabene hele vejen igennem og har flere gange kæmpet for at blive løsladt, mens den 43-årige i grundlovsforhøret erkendte at stå bag drabene alene, mens den 34-årige ifølge hans forklaring dengang var med ude ved gerningsstederne, men sad i bilen.

Han ændrede dog i august sidste år forklaring, fremgik det af et fristforlængelsesmøde i sagen, hvor dørene blev åbnet.

Her fremgik det, at den nu 43-årige har skiftet forklaring til, at det var den nu 35-årige, der først gik ind i huset i Ruds Vedby, hvor Kiehn Andersen blev dræbt, og at han så ham tage armen rundt om offerets hals bagfra.

Det var hans opfattelse, at den medsigtede ville ’choke (kvæle, red.) manden ud, ligesom i en MMA-kamp’, fremgik det af forklaringen, hvor den 43-årige sagde, at han selv var oppe på førstesalen for at lede efter offerets computer.

Da han kom ned igen, sad offeret død i stolen, har den 43-årige forklaret til politiet.

Jack Andersen ved hjemmet, hvor hans far Kiehn Andersen blev slået ihjel om aftenen 20. april sidste år. Efterfølgende satte gerningsmændene ild til boligen og placerede Kiehn Andersens lig i en nærliggende grusgrav. Foto: Per Rasmussen

