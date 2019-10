Tiltalt for trafikdrab: Kørte over i modsatte kørebane

Over en strækning på omkring 10 kilometer kørte en 31-årig mand flere gange over i den modsatte side af vejen uden at tage hensyn til de modkørende. Og på Tarm Landevej nord for Grindsted gik det galt, da han kørte sammen med en personbil med et ægtepar på 70 og 68 år.

Den 70-årige mand døde på stedet, mens hans hustru fik voldsomme skader på nervesystemet og tyndtarmen, brud på brystbenet og flere brækkede ribben. Knap to måneder efter afgik også hun ved døden som følge af skaderne.

Det fremgår af anklageskriftet mod den 31-årige, der er tiltalt for uagtsomt manddrab, subsidiært uagtsom legemsbeskadigelse i forhold til kvinden.

Se mere video på localeyes.dk

Dødsulykken skete 21. november sidste år omkring klokken 10.30, og sagen kører som en domsmandssag i Retten i Kolding, der starter tirsdag.

Selvom parret døde med to måneders mellemrum, blev de alligevel begravet sammen i Tarm Kirke. I første omgang fordi parrets sønner gerne ville have, at moderen fik mulighed for at være med ved begravelsen af sin mand, som hun skulle have fejret guldbryllup med i 2021.

Lægernes mente nemlig, at hun ville komme sig, og derfor blev mandens lig lagt på køl, til hun var klar, har hendes søn Thomas fortalt til mediet newsbreak.dk.

Han fortalte, at moderen havde fortalt om ulykken og sagt, at de sad i deres bil og var chanceløse, da en varebil blev ved med at trække over i deres vejbane.

– Hun fortalte, hvordan far trak ud i græsset for at undvige – og så sagde det 'bang'. Hun råbte hans kælenavn: 'Haise, Haise'. Men da hun kiggede på ham, var det som om, han sov. Til en af sygeplejerskerne har hun fortalt, at hun med det samme vidste, han var død, fortalte sønnen.

Ved interviewet i januar i år vidste sønnerne ikke, hvordan ulykken var sket, men de ville gerne stå frem med en generel opfordring.

- Vi kan blot konstatere, at vores familie har fået en knytnæve i maven. Vores hjerter er revet midt over, som sønnen Thomas udtrykte det, og fortsatte:

- Derfor vil vi gerne appellere til, at folk virkelig tænker over det der med fart, opmærksomheden, narko- og spirituskørsel. For vi ser det alt for tit at uskyldige mennesker bliver revet bort i voldsomme ulykker. Nu har vores familie prøvet det på vores egen krop og man står tilbage med en følelse af, at det er uretfærdigt, sagde sønnen til newsbreak.dk.