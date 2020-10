Tiltalt for trafikdrab på tre: 'Havde ikke opmærksomhed på vejen'

En 26-årig mand nåede slet ikke at se, at en Citroën C4 med tre personer svingede ud på landevejen foran ham, inden han med mindst 154 km/t. i sin Porsche Cayenne ramte bilen bagfra.

Det har den 26-årige netop fortalt ved Retten i Odense, hvor manden i dag sidder tiltalt for vanvidskørsel og for uagtsomt manddrab på de tre personer, der alle var kørende i Citroënen.

I stedet havde han sit fokus rettet mod sin Porsches speedometer, fortalte han. Det er faktisk først, da hans kammerat ved siden af reagerede, at den 26-årige kiggede op.

På det tidspunkt er Citroënen lige svinget ud fra en sidevej, mens Porschen kom drønende bagfra.

- Jeg havde først set bilen holde dér. Så kigger jeg ned på speedometeret. Så råber min kammerat 'hvad laver de'. Så kigger jeg op og bremser alt, hvad jeg kan. Men der er det for sent, sagde den 26-årige lidt ranglede mand. Den mørkhårede mand har stort fuldskæg og sidder under vidneforklaringerne med korslagte arme.

- Jeg havde ikke lige rettet opmærksomheden på vejen foran lige dér. Der kiggede jeg på speedometeret, sagde han også på syngende fynsk.

Det var søndag 28. juni klokken 20.30, at ulykken skete. En 37-årig mand og dennes mor og faster på 63 og 64 blev dræbt. To på stedet, mens den tredje blev konstateret død på hospitalet.

Selv kom den 26-årige ikke synderligt til skade. Det gjorde hans kammerat heller ikke. Han slap med et brækket kraveben. Men en bilinspektør har konstateret, at op mod 90 procent af Citroënens bagende var blevet ramt. Hele bilens bagende var trykket ind i kabinen.

- Den fik da noget gas, sagde den jævnaldrende kammerat under sin vidneforklaring.

Flere pårørende er mødt frem i retten. Blandt andet den 37-åriges bror, og enkemanden til den 37-åriges faster. Foto: Tim Kildenborg Jensen

Lydoptagelse

I retten blev også afspillet en lydoptagelse, som en yngre mand havde lavet, mens han stod i sin indkørsel 500 meter fra ulykkesstedet. Inden afspilningen valgte en pårørende til de dræbte at forlade retslokalet, fordi han ikke ønskede at høre lyden.

Tre dræbte: Lydoptagelse skal fælde vanvidsbilist

På lydoptagelsen kan man høre den kraftige Porsche-motor med høje omdrejninger gasse op på vej ud af Bogense. Kort efter skifter bilen gear, og der lyder et stumpt brag, mens man kan se, at den yngre mands ansigt ændrer karakter.

- Jeg troede, det var motoren, der stod af. Senere fandt jeg ud af, at det var en ulykke, sagde manden, der i retten fortalte, at han interesserer sig generelt for motorer, og som derfor gav sig til at optage.

Den tiltalte mand fortalte i retten, at han har foretaget konstruktive ændringer på bilen for at få det til at lyde af mere.

På værtshus inden

Den 26-årige er tiltalt for uagtsomt manddrab og for vanvidskørsel. Desuden er det anklagemyndighedens opfattelse, at han havde fået for meget at drikke. Det kom frem i retten, at manden havde fået serveret to-tre øl på værtshuset Røde Kro i Bogense forud for ulykken. Det fortalte en bartender, der havde serveret øllene for manden.

Også før værtshusbesøget havde den 26-årige drukket øl, fortalte han selv. Først på et værksted, hvor han havde været ved middagstid og senere under et besøg hos sin kammerats far.

Erkender uagtsomt manddrab

Den 26-årge har i retten erkendt, at han kørte for hurtigt. Både i Bogense inden, hvor en bilinspektør ud fra en video har beregnet hans hastighed til 104 km/t på et sted, hvor fartgrænsen er 50. Og siden ved sammenstødet, hvor farten er angivet til at være mindst 154 km/t.

Han erkender også uagtsomt manddrab. Til gengæld nægter han at have fået for meget at drikke til at måtte køre bil.

Manden valgte til fods at stikke af fra ulykkesstedet. Og politiet fik først manden anholdt nogle timer senere. På det tidspunkt blev der fundet en åben flaske spiritus, hvor manden opholdt sig.

Anders Foghs assistent

Det 37-årige offer Mads Hoppe var personlig assistent for tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) i konsulentfirmaet Rasmussen Consult. Efter ulykken skrev Anders Fogh Rasmussen til Ritzau, at ulykken påvirkede ham meget.

- Mads var hjertet i vores organisation samt en vedholdende og dygtig assistent. Men vigtigst af alt: Han var vores gode ven. Vi henvendte os alle til Mads for gode råd eller en hyggelig snak. Mads var kontorets livlige sjæl, og han vil i allerhøjeste grad blive savnet. Vores tanker går til Mads' familie efter denne ubegribelige tragedie, skrev Anders Fogh Rasmussen.

Det forventes, at der falder dom senere fredag.

