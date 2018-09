Tiltalt for vold mod Madsen: Her er anklagen mod 18-årig

En 18-årig tidligere voldsdømt mand er blevet tiltalt for vold mod den drabsdømte ubådsbygger Peter Madsen. Det fremgår af anklageskriftet, der blev forkyndt for den tiltalte for en uge siden, og som Ekstra Bladet nu har fået aktindsigt i.

Ifølge anklageskriftet er den unge mand tiltalt for simpel vold efter straffeloven § 244 ved som varetægtsfængslet og tidligere straffet for vold at have tildelt Peter Madsen flere knytnæveslag i ansigtet, hvorved han pådrog sig behandlingskrævende flænger omkring øje og øjenbryn.

Det skete, ifølge anklageskriftet, i Storstrøm Fængsel den 8. august cirka klokken 16.50.

Den 18-årige nægter sig skyldig og mener, at han handlede i nødværge, oplyser hans advokat Nima Nabipour.

Ifølge anklageskriftet tages der forbehold for påstand om erstatning.

Peter Madsen er i dag i retten på anden dag af ankesagen i Østre Landsret, hvor han kæmper for en mildere straf. Følg live-bloggen og stil spørgsmål undervejs her:

Skete under cellefællesskab

Ekstra Bladet har tidligere fået oplyst, at episoden skete under socialt fællesskab med den 18-årige medindsatte. Det skete to dage før årsdagen for Kim Walls forsvinden.

Hans forsvarer, Betina Hald Engmark, var efterfølgende ude og kommentere overfaldet.

– Jeg kan bekræfte, at han er blevet overfaldet, og at han efter omstændighederne har det okay, sagde Betina Hald Engmark, der har Peter Madsens bistandsadvokat i voldssagen.

Efter forsvarerens bekræftede kommenterede også institutionschef i Storstrøm Fængsel, Michael Gjørup, overfaldet.

Interne forholdsregler

– Sagen er anmeldt til politiet, ligesom vi har taget en række interne forholdsregler som følge heraf, skrev han i et mailsvar til Ekstra Bladet.

Peter Madsen blev flyttet fra Vestre Fængsel i København til Storstrøm Fængsel, der er Danmarks sikreste fængsel, i maj måned efter dommen i byretten.

Ønskede overflytning

Men efter overfaldet fortalte Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, at hendes klient længe havde ønsket et andet fængsel.

– Vi har gennem flere måneder søgt om, at han kunne blive overflyttet til Herstedvester, og det er ikke sket. Det, vi har fået at vide, er, at det ikke kan ske lige nu. Der er en forventning om, at Herstedvester er det rigtige sted i en situation, hvor man er dømt for det, min klient er dømt for, sagde hun.

I slutningen af august bekræftede forsvareren, at han var blevet flyttet til Herstedvester Fængsel.

Nu er Peter Madsen flyttet

Peter Madsen er i dag i Østre Landsret i anden dag i ankesagen, hvor han er tiltalt for drab på Kim Wall. Han har alene anket strafudmålingen og ikke skyldsspørgsmålet.

