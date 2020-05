Tiltalt for vold: Slog børnene med læderbælte

Forældrepar er tiltalt for at slå deres børn over en periode på fire år – de nægter sig skyldige

Slag med flad hånd, et foldet læderbælte og en grydeske.

Fire børn blev jævnligt slået flere steder på kroppen, og slagene efterlod dem med rød og hævet hud.

Sådan lyder det i anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, mod et forældrepar, der er tiltalt for mishandling og vold mod deres fire børn.

På fredag starter retssagen mod parret, en 41-årig mand og en 42-årig kvinde, ved Retten i Herning.

Vold af forskellig karakter

Volden mod børnene har stået på i parrets hjem i Ikast fra 2016 til december 2019, mener politiet.

Manden er tiltalt efter den grove voldsparagraf. I flere tilfælde har han slået sine børn på arme, ben og ryg med et foldet læderbæltes spænde. Han har også slået dem med pinde af forskellig tykkelse, så de fik røde mærker, lyder det i anklageskriftet.

Det gik ifølge tiltalen særligt ud over mandens søn. Drengen, som nu er teenager, blev slået op til to til tre gange om ugen med fald hånd, ligesom han også blev slået gentagne gange på armene, benene og ryggen med blandt andet bæltet. Faren er også anklaget for i forbindelse med volden at have klippet barnets hår af, så han næsten blev skaldet.

I et andet tilfælde kastede manden en mobiltelefon i hovedet på sin ene datter, hvilket gav hende en skade på venstre side af hovedet.

Kvinden, som kun er biologisk mor til to af børnene, er tiltalt efter en mildere voldsparagraf. I følge anklageskriftet slog hun i flere tilfælde børnene med en grydeske på arme og ryg og med en flad hånd i ansigtet.

Nægter sig skyldig

Sagen skal køre som en domsmandssag, hvor parret nægter sig skyldige.

Kvindens advokat Bjarne Vium har over for Ekstra Bladet ingen yderligere kommentarer til sagen.

Anklagemyndigheden kræver fængselsstraf og derefter udvisning af ægteparret, som har udenlandsk baggrund, med indrejseforbud i Danmark i seks år.