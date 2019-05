Tiltalt for voldtægt af niårig: Sådan lokkede han hende

35-årig mand er tiltalt for voldtægt og for at have sagt flere oprørende ting til pigen på vej mod gerningsstedet

En voldtægtsforbryder lokkede en niårig pige ind i sin bil ved at stikke hende en løgn om, at hendes mors bil var punkteret.

Herefter kørte han hende til et øde naturområde ved pumpehuset ved Sallingsundvej på Nykøbing Mors, hvor han endte med at voldtage hende.

Det fremgår af anklageskriftet mod en 35-årig mand, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Manden, der tidligere er dømt for voldtægt af et barn på Djursland, ligesom han er dømt for flere tilfælde af forsøg på samleje med mindreårige piger, kræves idømt forvaring.

Han nægter sig, ifølge sin advokat, Jesper Gad, skyldig i voldtægt af den niårige pige, der skete 13. juni 2018 cirka mellem klokken 18.30 og 20.30.

Det fremgår af anklageskriftet, at den tiltalte samlede pigen op i Vinderup, der ligger nord for Holstebro, hvorefter han kørte med hende og undervejs sagde oprørende ting som: 'kender du sådan nogle voksne, der godt kan lide at have sex med børn ?' og 'vi skal ud at prøve at have sex i dag'

Ligeledes truede han hende ifølge tiltalte med, at 'hvis du gør, som jeg siger, så ser du din mor igen, men hvis ikke du gør, som jeg siger, så ser du hende ikke igen'.

Undervejs på turen mod det øde naturområde viste han hende en kniv og truede også med at slå hende og tvang hende til at tage sit tøj af og fastholdt hende, mens han udsatte hende for seksuelle overgreb.

Da politiet blev klar over, at der foreligger en alvorlig forbrydelse, blev der sendt en større delegation til Legind Sø. Foto: Rasmus Skaftved/Ritzau Scanpix

Da han var færdig, kørte han hende tilbage til Vinderup, hvor han satte hende af omkring 20.30.

Her er han ydermere tiltalt for at have truet hende, umiddelbart efter han satte hende af, ved at sige 'du må ikke sige det her til dem, ellers tror jeg nok, at du ser mig igen'.

Der gik faktisk også nogle dage, før pigen fortalte, hvad der var sket.

Anklagemyndigheden har også nedlagt påstand om henholdsvis bolig-, besøgs- og kontaktforbud.

Det vil sige, at anklagemyndigheden vil kræve, at tiltalte forbydes at lade børn under 18 år opholde sig i hans bolig eller selv tage ophold hos personer hos hvem, der opholder sig børn under 18 år, at modtage besøg af børn under 18 år, der ikke er ledsaget af en voksen, og gennem internettet eller et lignende systemet til spredning af information at søge at kontakte børn under 18 år, der ikke kender den dømte.

Sagen starter i Retten i Holstebro 24. juni, og der er afsat ni retsdage. Dommen forventes afsagt 9. juli. 2019.