Tiltalt for voldtægt og brutal vold: Truede med at skære halsen over på treårig

En mand brugte den værst tænkelige trussel mod en kvinde, som ifølge anklageskriftet var flygtet fra ham og et sandt voldsmareridt på en adresse i Grevinge - at han ville skære halsen over på kvindens treårige datter, der lå og sov i huset, hvis hun ikke kom tilbage.

Forinden havde manden ifølge tiltalen blandt andet taget kvælertag på kvinden, så hun kortvarigt mistede bevidstheden, givet hende adskillige knytnæveslag på kroppen og i ansigtet og truet hende med en kniv, så hun frygtede for sit liv, fik hævelser i ansigtet, hjernerystelse og punktformede blodudtrædninger i begge øjnes senehinder og på det ene øjenlåg.

Det skete 9. august sidste år mellem klokken 21.30 og 23.

Umiddelbart efter truslen mod datteren vendte kvinden tilbage til huset, hvor voldsorgiet ifølge tiltalen fortsatte i en brutal voldtægt af kvinden, der blev trukket ind i soveværelset med et greb i håret, hvorefter hun i løbet af seks timer blev voldtaget flere gange i løbet af natten under trusler om, at han ville slå hende ihjel.

Ifølge anklageskriftet sagde kvinden 'nej', at hun ikke havde lyst og forsøgte at skubbe den tiltalte væk og 'klemme lårene sammen'. Men forgæves.

Skåret i kroppen

Samtidig blev hun undervejs i den nærmest ufattelige mishandling tvunget til at slikke på tiltaltes penis - hun var ikke i stand til at udføre oralsex, fordi hun var så hævet i ansigtet på grund af volden.

Det var ikke første gang, at manden ifølge tiltalen udsatte kvinden for brutal vold. Det fremgår, at han også er tiltalt for at stukket eller skåret kvinden med en kniv flere steder på kroppen, mens hun blev holdt fast på køkkengulvet, hvorefter han sparkede hende i ansigtet, så hendes hoved ramte ind i et skab, så hun knækkede en tand.

Det skete ifølge anklageskriftet mellem juleaften og natten til 25. december 2018 på en adresse i Rørvig.

Endelig er manden tiltalt for vidnetrusler umiddelbart efter episoderne 9. august sidste år ved at sige, at hvis hun anmeldte ham til politiet, ville 'hele hans familie komme efter hende'.

Sagen kører som en nævningesag i retten i Holbæk 27. februar, hvor advokat Mads Ulrikkeholm møder som forsvarer for manden.

- Han nægter sig skyldig i tiltalerne og vil afgive forklaring i retten om hans version af hændelsesforløbet. Jeg ønsker ikke at uddybe tiltaltes synspunkter forud for retssagen, siger advokaten.

Det fremgår af anklageskriftet, at der tages forbehold for anden sanktion end straf. Det kan betyde en forvarings- eller behandlingsdom