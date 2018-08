Tiltalt for voldtægt på café: - Hun var villig og kunne bare gå

En 35-årig er tiltalt for brutal voldtægt af en ung kvinde på en café i København. Den tiltalte mener dog, at hun aldrig blev tvunget til sex

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): - Der var ikke tale om voldtægt. Hun havde tid til at gå. Jeg tvang hende ikke til at være deroppe.

Sådan fortalte en 35-årig tyrkisk tiltalt, der var tydeligt oprevet, i Retten på Frederiksberg i dag.

Han er tiltalt for en brutal voldtægt mod en ung kvinde 6. juni 2018 i tidsrummet 6.35 og 8.30 i et loftrum på en café i København.

Derudover er han tiltalt for frihedsberøvelse af kvinden og vidnetrusler.

Han nægter sig skyldig i alle anklager.

Ifølge anklageskriftet skulle den tiltalte have voldtaget kvinden på en række brutale måder og frihedsberøvet hende i næsten to timer, hvor den tiltalte forhindrede den forurettede i at flygte ved at smide hende ned i en sofa.

'Du kommer hårdt til skade'

Ifølge tiltalen gav han hende flere lussinger og befalede hende til at tage tøjet af, inden han voldtog hende i voldsom grad på forskellige måder.

- Nu gør du, som jeg siger. Du kommer hårdt til skade.

- Jeg vil straffe dig. Du skal kneppes hårdt, og det skal være nu. Du har fortjent det, fordi du er så beskidt, skulle den tiltalte have sagt under voldtægten ifølge anklageskriftet.

Den tiltalte afviste i retten, at han havde sagt sådan.

Ifølge anklageskriftet brækkede kvinden en knogle i venstre underarm under voldtægten. Den tiltalte tog samtidigt hårdt fat om hendes hals.

Efter episoden skulle den tiltalte have truet den forurettede og hendes familie ved at følge den forurettede til sin bopæl, hvis hun fortalte om episoden til politiet.

- Jeg kender alle mulige, der kommer efter dig eller din familie, hvis du fortæller noget eller går til politiet, skulle den tiltalte have sagt ifølge anklageskriftet.

Den tiltalte afviste kategorisk i retten, at han havde truet hende eller hendes familie, samt at have fulgt efter hende til hendes hjem.

Tiltalte husker dog en episode, hvor han bed den forurettede under samlejet.

Det undrede anklageren.

- Hvorfor gjorde du dog det? spurgte anklageren tiltalte.

- Jeg troede, at hun kunne lide det, svarede den tiltalte bestemt.

Kendte hinanden fra tidligere

Den 35-årige og den forurettede havde kendskab til hinanden inden 6. juni, da de havde mødt hinanden flere gange igennem fælles venner og skrevet sammen.

Her nævnte den tiltalte, at han og den forurettede ved flere lejligheder tidligere havde kysset hinanden. Han nævnte også, at den forurettede godt vidste, at han godt kunne lide hende.

- Jeg troede, at det kunne blive til noget mellem os, lød forklaringen i retten.

Ifølge tiltalte havde de havde mødt hinanden på caféen i København lige før midnat 5. juni, hvor de kyssede. Efterfølgende tog den forurettede i byen, og den tiltalte blev på caféen.

Klokken 4.30 6. juni mødte den tiltalte og den forurettede hinanden igen, hvor de endte med at blive fulde efter et drukspil på caféens anden sal. Herefter skulle voldtægten have været fundet sted.

Erkender vaginalt samleje

Den tiltalte forklarede i retten, at den forurettede på ingen måde gav udtryk for, at hun ikke ville have sex med den tiltalte.

- Det var mig, der startede med at kysse, men hun var villig, sagde den tiltalte.

Den 35-årige fortalte dog flere gange i retten, at han havde svært ved at huske aftenen i detaljer på grund af alkohol.

I retten forstod han intet af, hvorfor han er blevet tiltalt for voldtægt og hævede stemmen flere gange i retten.

Ifølge den tiltalte kunne hun have forladt stedet, hvis hun ville.

Efter den tiltaltes forklaring afgav den forurettede sin forklaring for lukkede døre.

Den 35-årige kræves udvist for bestandigt, hvis han bliver kendt skyldig i voldtægten.

Den tiltalte blev anholdt 6. juni, og han har siddet varetægtsfængslet siden.

Der er afsat tre dage til sagen, og der forventes at falde dom 16. august.

