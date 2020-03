Tiltalt: Hashhandler havde heroin

24-årig skal i retten for at være del af den organiserede handel med hash i Pusher Street

Politiet har nu rejst tiltale mod en 34-årig mand, der blev anholdt på Christiania 23. december i fjor ved en af politiets gentagne aktioner rettet imod den organiserede handel med cannabis-produkter i Pusher Street.

Det vides ikke, hvordan den 34-årige forholder sig til sagen. Men i alt er der fire punkter i sagens anklageskrift.

Første punkt beskriver, hvordan manden ifølge anklageskriftet den pågældende dag omkring kl. 16.50 ud for PC-caféen og ved Pusher Street at have været i besiddelse af et såkaldt bodklæde, der indeholdt 130 gram hash, 110 gram skunk, 25 gram pot og 24 joints i forskellig størrelse.

Desuden beskriver anklageskriftet, hvordan manden vurderes at have haft halvandet kilo hash, godt tre kilo skunk, 100 joints samt forskellige andre cannabis-produkter, der blev fundet inde på selve PC-caféen.

Manden er ligeledes tiltalt for 'ved den 23. december i PC-caféen at have været i besiddelse af et gram heroin til eget forbrug', lyder det i anklageskriftet.

Anklageskriftet beskriver også, hvordan den 24-årige forud for ovenstående punkter at have været med at sælge knap to kilo skunk for et samlet beløb på 133.700 kr. Omtalte beløb blev ifølge anklageskriftet fundet inde på PC-caféen.

Sagen kommer for retten i marts.

