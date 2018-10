Tiltalt i Danmarks-historiens største narkosag: - Jeg blev tvunget

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 43-årig libanesisk mand, der er tiltalt i Danmarks-historiens hidtil største narkosag, erkender at have bidraget til indsmuglingen af hash fra Libanon gennem sit firma, men forklarer, at han i vidt omfang har handlet under tvang fra ukendte bagmænd.

Det kom frem torsdag i Københavns Byret under det første af tre retsmøder i sagen, hvor den tiltalte libaneser risikerer at blive idømt 20 års fængsel på grund af en særbestemmelse i straffeloven.

Politi- og Anklagemyndigheden påstår, at han har stået bag transporten af seks containere, der indeholdte tonsvis af hash og amfetamin, og som blev afskibet fra Libanon til København.

Den 43-årige, en lavstammet mand med kort, gråt hår, erkendte i retten at have hjulpet med at indsmugle 300 kilo hash.

Den øvrige mængde hash, der ifølge politiets beregninger udgør en mængde på i alt 13,8 tons, er sket under tvang.

- Det var ikke mig, der ville sælge det, jeg blev tvunget, forklarede den libanesiske mand, der ligeledes er tiltalt for at have smuglet 1,3 tons amfetamin til landet.

Narko gemt i plastic-ruller

I retten erkendte han skyldig i overtrædelse af lægemiddelloven, fordi han var af den opfattelse, at pillerne var 'viagra eller lignende', og altså ikke amfetamin.

Sagen begyndte efter et tip omkring et fragtfirma, der havde sendt nogle paller for et firma, der var ejet af den tiltalte libaneser.

Fundet af de 24,5 kilo hash førte til en ransagning af den 43-åriges bopæl på Amager, hvor politiet fandt flere hundrede plastic-ruller, der var proppet med 547.530 piller, som indeholdt 93 kilo amfetamin samt yderligere godt 53 kilo amfetamin i pulverform.

Der blev desuden fundet en række genstande til håndtering af narkotika. Det drejer sig blandt andet om en vakum-pakker, vakumposer og kaffekværne, der ifølge den tiltalte libaneser blev brugt til at kværne amfetamin-piller til amfetamin i pulverform.

'Meget farlige mennesker'

Under torsdagens retsmøde var der en lang række detaljer, den 43-årige ikke ville svare på, fordi han ifølge eget udsagn frygtede for sin sikkerhed.

Han forklarede, at han mellem 2014-2015 kom i økonomiske problemer, og at han derfor tog et lån på mindre end 100.000 kroner med en rente på 10 procent hos ukendte personer.

Han kunne ikke betale lånet tilbage til aftalt tid, og de ukendte personer begyndte at tilføre flere og flere renter, indtil den 43-årige pludselig skyldte mere end en million kroner.

- Jeg kan ikke beskrive de her personer, for det er nogle meget farlige mennesker, forklarede den libanesiske mand, som bedyrede at være blevet presset til at stå for transporten af én forsendelse af plastic-poser, hvori der var gemt narkotika.

- Jeg har ikke en rolle i det her. Jeg var blot et middel. Det eneste, jeg har gjort, er, at de har brugt mit firma, sagde den 43-årige, der dog ikke kunne fremvise noget dokumentation for, at hans firma rent faktisk havde fungeret som et egentligt firma.

Københavns Byret har afsat tre dage til retssagen, og dommen ventes at blive afsagt 31. oktober.