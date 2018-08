Tiltalt i grov voldtægtssag: - Pigerne ville selv

Skal man tro 22-årige A., hovedmand i den store, verserende voldtægtssag ved retten i Herning, har flere af de fire unge kvinder på offersiden nærmest tigget og bedt om at få sex med A. og hans tre medtiltalte.

Eksempelvis fortalte han om en ung midtjysk kvinde, som to gange havde været sammen med A. og hans kammerat M. De risikerer begge udvisning i tilfælde af skyldig-dom.

Nybagt student

- Hun var lige blevet student og ville gerne have et 'lyn' i studenterhuen, altså sex med huen på. Min ven M. og hentede hende til en studenterfest og havde sex sammen alle tre.

- Det var hende der ville. Og hun nød det, kunne man høre.

Episoden fandt sted 21. juni sidste år på hans og M's bopæl i Herning.

Den stik modsatte historie står i anklageskriftet, som beskriver, at de to mænd havde udnyttet den dengang 18-årige kvinde voldsomt seksuelt.

Og en udveksling af beskeder på Messenger mellem A. og vennen M. om at gå på damejagt indeholdt blandt udtrykket: - Lad os finde en klam, flot én, vi kan udnytte og som er frisk på en trekant.

Han huskede ikke, om den sætning var møntet på den nybagte studine.

- Hun ville jo selv

Til gengæld var han sur over, at hun var gået til politiet.

- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor hun anmeldte mig. Hun var jo selv lysten og havde selv opsøgt mig, fortalte han onsdag i nævningetinget.

Et mærkeligt paradoks i sagen er, at den samme unge kvinde også optræder som voldtægtsoffer et år tidligere, i juni 2016, i en lejlighed i Gjellerup ved Herning. Her er de samme to mænd tiltalt for at sex-krænke hende og en anden kvinde.

Men det kommer formentlig frem i næste uge, hvor de fire voldtægtsofre skal afhøres i retten. Retten har sat to dage af til afhøringerne, som for at beskytte dem kommer til at foregå bag lukkede døre.

