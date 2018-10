Tiltalt i historisk narko-sag kalder bagmænd 'meget farlige'

Den tiltalte i Danmarkshistoriens største narkosag erkender at have medvirket til at smugle hash til Danmark, men langt fra i det omfang, politiet påstår

Den libanesiske mand, der er tiltalt i Danmarks-historiens hidtil største narkosag, forklarede torsdag i retten, at ukendte bagmænd pressede ham til at smugle omkring 300 kilo hash i en enkelt last til Danmark gennem sit firma, der importerede plastikvarer.

Han nægtede dog, at der skulle have befundet sig narkotika i yderligere seks containere fra Libanon, som politiet ellers påstår.

Under ransagningen af mandens adresse blev der i et ringbind fundet seks fragtsedler, der dokumenterer, at hans firma har modtaget seks containere fra Libanon. De containere har ifølge politiet været fyldt med narkotika, der var gemt i plastik-ruller.

Ifølge politiets beregninger er der i de seks containere blevet smuglet en samlet mængde på i omegnen af 13,8 tons hash og 1,3 tons amfetamin til Danmark i perioden mellem februar 2015 og juni 2017.

'Jeg har solgt dem'

Den 43-årige mand erkender altså kun at have fragtet hash i en enkelt last fra Libanon, men afviser at der skulle have været narkotika i de seks sendinger, der fremgår af fragtsedlerne. Ifølge ham, var de seks containere fyldt med plastik-ruller, der sidenhen er blevet solgt videre.

Han kunne ikke dokumentere det påståede salg af plastik-rullerne, og han nægtede også at oplyse, hvem han havde solgt dem til. Hans begrundelsen for dette var, at han ikke havde indberettet salgene til SKAT, fordi han manglede penge, og at han ikke ville skabe problemer for dem, der havde købt plastik-rullerne.

- Jeg har solgt dem, men jeg har ikke noget dokumentation. Og jeg vil ikke svare på, hvem mine kunder var, for de har ikke noget at gøre med de problemer, jeg er involveret i, sagde den tiltalte libaneser i retten.

Flygtede fra sin gæld

Ifølge den 43-årige, der kom til Danmark i 2009, udnyttede ukendte personer, at han skyldte dem penge.

- Jeg har aldrig arbejdet med narkotika. Jeg havnede i situationen, fordi jeg kom til at lære nogle mennesker at kende i forbindelse med et lån, jeg har taget. Jeg husker ikke det første beløb, men der kom flere lån, og renterne eskalerede, lød forklaringen fra den tiltalte libaneser, der tilføjede, at han på et tidspunkt flygtede til Libanon på grund af gælden.

- Jeg kom tilbage, fordi jeg har børn i Danmark. Jeg var nødt til at lave en aftale med dem og acceptere det beløb, de gjorde krav på, sagde han.

Trusler om kidnapning og brandstiftelse

Den tiltalte libaneser forklarede, at han havde erfaring med plastik-branchen fra sit hjemland, og at han derfor besluttede sig for at oprette et firma, der importerede plastik-ruller fra Libanon.

Da bagmændene fandt ud af, at han havde startet et importfirma, tvang de ham til at bruge firmaet til at smugle de 300 kilo hash, lød den tiltaltes forklaring.

Han tilføjede, at bagmændene, som han beskriver som 'meget farlige', blandt andet truede med at kidnappe hans søn og brænde hans hus ned.

I retten nægtede den 43-årige at komme med oplysninger om de unavngivne bagmænd, så længe politiet ikke kan garantere hans og familiens sikkerhed.

- Jeg ville gerne give politiet informationer om bagmændene, hvis de kunne garantere beskyttelse, men det kunne de ikke. Jeg vil ikke risikere, at der sker noget med mine børn.

