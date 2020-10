Tiltalt i Mathis-sagen: Jeg er oprigtigt ked af det

RETTEN I HJØRRING (Ekstra Bladet): - Jeg har bare brug for at sige... Jeg er oprigtig ked af det, der er sket, og jeg kondolerer til afdøde og familie. Og så har jeg brug for at sige, at jeg erkender at jeg har efterladt ham i hjælpeløs tilstand.

- For det er jeg skyldig, og det skal jeg have en straf for, og det tager jeg det fulde ansvar for.

Sådan lød det fra en 33-årig tidligere reality-deltager, der er tiltalt i sagen om den 15-årige Mathis Mathiassens død, da han fik det sidste ord i retssagen, inden domsmandsretten trak sig tilbage for at votere.

- Når det er sagt.. Jeg vil ikke erkende, at jeg har tvunget nogen til noget, for det har jeg ikke. Hvis det for nogen er svært at forstå, det vi ser på GrindR og på videoerne, så er jeg bare nødt til at tage afdøde og mig selv i forsvar og sige, at det gør det jo ikke forkert eller ulovligt, lød det videre i den tiltaltes afsluttende bemærkninger.

Anklagerens krav

Forinden har henholdsvis anklager og forsvarer brugt formiddagen på procedurer. Først krævede Mette Bendix tre år og seks måneders fængsel til den 33-årige, der er tiltalt for at udøve grov vold teenageren og for at hensætte og efterlade drengen i hjælpeløs tilstand ved en boldbane, hvor han senere døde.

Derudover er den 33-årige tiltalt for besiddelse af mdma med henblik på videreoverdragelse under særligt skærpende omstændigheder .

Den 33-årige har alene erkendt, at han efterlod Mathis Matthiassen i hjælpeløs tilstand.

Ved dagens retsmøde har tiltalte en sort og hvid-skribet skjorte og sorte jeans på. Håret er redt tilbage, og da han blev ført ind i retssalen lod han hurtigt blikket skimme lokalet. Et kort øjeblik hvilede det på et par tilhørere og han lagde an til et lille smil, inden ansigtet igen lagde sig i neutrale folder og han satte sig ned. Under anklagerens procedure havde han skiftevis blikket rettet mod hende og ned i bordet.

Mor til afdøde Mathis: Han har ligget der helt alene

Vidste han var mindreårig

I sin procedure lagde anklageren blandt andet vægt på, at det er skærpende, at den tiltalte var klar over, at Mathis Matthiassen var mindreårig, og hun afskriver samtidig mandens egen forklaring som, utroværdig.

- Nogle ting, som er vigtige for ham, husker han. Andre ting, som kan være dårlige for hans sag, husker han ikke rigtig, for han var jo påvirket af mdma. Det er altså påfaldende, hvor differentieret en hukommelse, han har, lød det blandt andet fra Mette Bendix som også kom med eksempler på skiftende forklaringer.

- Først sagde han, at Mathis slet ikke havde været hjemme hos ham, så havde han været der, og til sidst havde han både været der, og de havde dyrket sex.

Øde parkeringsplads

Anklagemyndigheden mener, at den 33-årige slog Mathis Matthiassen og udsatte ham for kvælning blandt andet ved at bruge hundehalsbånd og bælter, og at han bragte ham i en hjælpeløs tilstand ved dels at give ham mdma, dels ved at sætte ham af på en øde parkeringsplads.

- Det, han vælger at gøre, er, at sætte ham af et øde sted tidligt om morgenen, hvor der ikke er noget hjælp at hente for Mathis, og hvor han faktisk ender med at dø. Det er da så sandelig at øge hans hjælpeløshed væsentligt. Han HAR hensat Mathis i hjælpeløs tilstand.

15-årigs frygtelige død: Sådan blev han fundet

Forsvarer Helle Iversen argumenterede i sin procedure for frifindelse for at hensætte Mathis Matthiassen i hjælpeløs tilstand og for grov vold. I forhold til volden lagde hun vægt på, at der er foregået en seksuel leg.

- Det, at der foreligger fysiske skader, er ikke ensbetydende med, at der har foreligget vold i straffelovens forstand. For det kræver, at der er forsæt til at udøve vold. Og vold, der er udøvet i en seksuel akt mellem to parter, er altså ikke vold i straffelovens forstand, lød det blandt andet fra forsvareren, som flere gange pointerede, at der ikke er noget i sagen, som tilsiger, at det var hendes klients hensigt at skade Mathis Matthiassen.

- Det har været en del af deres seksuelle leg. Vi behøver ikke forstå det - slet ikke med vores hjerter - men det retten skal forholde sig til, er beviser.

Ved en strafudmåling mener Helle Iversen at straffen or at hensætte og efterlade Mathis Matthiassen samt tiltalen for narko er udstået med varetægtsfængslingen.

Bliver den 33-årige dømt for grov vold ville hun ikke sætte straflængde på, udover at hun var 'langt under' anklagerens påstand, som var et år og fire måneder for volden alene.