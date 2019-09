Tiltalt i terrorsag om droner: Jeg er en tech-nørd

- Jeg har altid været en tech-nørd.

Det fortæller en 30-årig mand tirsdag i Københavns Byret, hvor han er tiltalt for sammen med to andre at have indkøbt dele til droner, termiske kameraer og andet udstyr til Islamisk Stat.

Den bredskuldrede UO er af medierne blevet kaldt chaufføren. Han kørte for Uber i godt ti måneder.

Anholdelsen skete for to år siden. PET havde overvåget ham og havde installeret mikrofoner i biler, han benyttede. Jævnligt skiftede han telefonnummer. I løbet af to et halvt år havde han otte forskellige numre, oplyser senioranklager Kristian Kirk i retsmødet.

Den 30-årige har kurdisk baggrund, er gift, har to børn og boede i Brøndby Strand. Han siger, at han intet vidste om droner, før han en dag tilfældigt fik en tur med en kunde fra firmaet droner.dk.

- Han fortæller mig om sin butik. Han inviterer mig forbi. Det takker jeg ja til. Han lægger en adresse, forklarer chaufføren.

Efter turen studerede han indgående hjemmesiden og sammenlignede den med andre lignende firmaers sider.

Han afviser lodret, at nogen skulle have bedt ham om at skaffe droner eller dele til droner.

I forvejen handlede han med mobiltelefoner og computere. Noget blev solgt via Den Blå Avis, og i andre tilfælde bragte han elektronik med til Tyrkiet for at sælge varerne der.

Disse rejser fulgte PET med i. I al hemmelighed blev chaufførens kuffert åbnet i Københavns Lufthavn i Kastrup 1. januar 2017.

Her lå et eksemplar af Jakob Scharfs bog "Syv år for PET". Men betjentene fandt også dronepropeller, digitale tv-stik og dronekomponenter.

Dette fund og påstanden om indkøb af termiske kameraer indgår i tiltalen, men først på et senere retsmøde vil han blive udspurgt nærmere. Tirsdag får han i stedet et par spørgsmål om sit forhold til Islamisk Stat.

- Det er muligt, at jeg på et tidspunkt har set dem som en faktor til at vælte Assad i Syrien, siger han, men afviser at have støttet Islamisk Stat økonomisk eller materielt.

Selve idéen om stor islamisk stat i stil med Osmannerriget, der omfattede store dele af Mellemøsten, sympatiserer han dog med.

Sagen fortsætter i den kommende uge.