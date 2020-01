Tiltalt: Jeg blev fuldgyldig rocker FØR drab

RETTEN PÅ FREDERIKSBERG: Sagen om drabet på radioværten Nedim Yasar begyndte mandag formiddag, og efter anklagerens forelæggelse i sagen, er det blevet tid til at de to tiltalte skal forklare sig.

I sagen er 25-årige MS tiltalt for at have kørt flugtbilen, mens 26-årige AF er tiltalt for at have affyret de dræbende skud imod 31-årige Nedim Yasar. Begge nægter sig skyldige.

AF er fuldgyldigt medlem af Satudarah, og det har tidligere været beskrevet, at han opnåede denne status i rockerklubben i begyndelsen af december - altså kort efter drabet på Nedim Yasar.

Det har været antydet, at det fulde medlemsskab eventuelt kunne være takken for at have deltaget i drabet.

Men ved dagens retsmøde forklarer AF, at der var en særlig grund til, at det 5. december 2018 kom frem, at han nu var fuldgyldigt medlem. Faktisk - forklarede han ved dagens retsmøde - var han allerede fuldgyldigt medlem, da det blev offentliggjort.

Nedim Yasar blev dræbt tidligt om aftenen 19. november.

Ved dagens retsmøde forklarede han, at han var blevet fuldgyldigt medlem i begyndelsen af november, eller i slutningen af oktober. Der havde han dog ligget syg, og derfor var bekendtgørelsen blevet udskudt.

Begge tiltalte har forklaret, at ingen af dem kendte Nedim Yasar.

- Jeg hørte først om ham, da alle de artikler om drabet kom, fortæller AF.