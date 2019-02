Tiltalt: - Jeg konkurrerede med min søster om sex med far

Nu er den 39-årige far og den ene søster på 21 år anholdt og tiltalt for incest

Den 39-årige Travis Fieldgrove og hans 21-årige datter, Samantha Kershner, blev onsdag i sidste uge anholdt i staten Nebraska i USA, hvor de blev tiltalt for incest, fordi det blev opdaget, at de igennem længere tid angiveligt har haft et seksuelt forhold.

Ud fra retsdokumenter og afhøringer med politiet fremgår det, at den 21-årige Samantha har fortalt, at hendes motivation for at dyrke sex med faderen var jalousi mod hendes halvsøster. Søstrene havde ifølge Samantha Kershner en konkurrence, der gik på, hvem der først dyrkede sex med deres far.

Far og datter blev anholdt af politiet i byen Grand Island. I en pressemeddelelse har politiet udtalt, at den 39-årige Travis Fieldgrove og hans 21-årige datter, Samantha Kershner, allerede i september måned 2018 indledte et seksuelt forhold, selvom de begge vidste, at de biologisk var far og datter.

Ifølge retsdokumenter, som flere medier, heriblandt NTVabc, har fået adgang til, er Samantha Kershner ikke vokset op sammen med sin biologiske far, Travis Fieldgrove. Hun fik først kendskab til hans identitet for fire år siden, da hun bad sin mor om at fortælle, hvem hendes rigtige far er.

Kershner opsøgte herefter som 17-årig sin far og fik et normalt far-datter-forhold til ham, der dog udviklede sig til et seksuelt forhold for fem måneder siden.

Far og datter blev i øvrigt gift i Adams County Courthouse 1. oktober på et tidspunkt, hvor de fandt ud af, at myndighederne var ved at undersøge deres forhold.

Ifølge retsdokumenterne fremgår det også, at dna-prøver fra både far og datter viser, at Travis Fieldgrove med 99,999 procents sikkerhed er far til Samantha Kershner.

Både far og datter er netop nu varetægtsfængslet i Hall County Jail, hvor de afventer at komme for retten.