Tiltalt kræves idømt forvaring: Dræbte sin hustru med ekstrem vold

En 34-årig mor til tre børn på fire, 15 og 16 år døde på Rigshospitalet 2. oktober sidste år, og obduktionen viste, at hun havde været udsat for grov, systematisk mishandling, som førte til hendes død.

Nu er hendes 38-årige pakistanske ægtemand tiltalt for forsætligt drab på hustruen og for gennem 15 år kontinuerligt at have slået hende på familiens skiftende adresser i København, Pakistan og Lejre.

Anklagemyndigheden mener, at den 38-årige er så farlig, at han skal idømmes forvaring på ubestemt tid. Når han engang bliver løsladt, skal han udvises for bestandigt.

Den 38-årige nægter sig skyldig og stilles senere på året for et nævningeting ved Retten i Roskilde.

Blev kronraget

Ifølge anklageskriftet blev den 34-årige kvinde gennem to måneder, før hun døde, udsat for ekstrem vold. Hun blev slået overalt på kroppen med flad og knyttet hånd, med et aluminiumsbat, en skruemaskine, bagsiden af en økse, et makulatorlåg, en hammer og andre slagvåben.

Hun fik trykspark og tramp i hovedet, så hendes ene øre delvist blev revet af. Manden skød hende også med en strømpistol og kronragede hende. Volden fandt sted, mens to af børnene ofte blev tvunget til at overvære, at faderen slog moderen.

1. oktober 2018 blev kvinden, ifølge tiltalen, mishandlet gennem tre timer mellem kl. 17 og 20. Hun blev slået i ansigtet med knytnæve og et bat. Omkring midnat gik den 38-årige igen løs på hustruen og slog hende med knyttede næver, greb om hendes strube, løftede hende op og ruskede hende.

Hustruen blev kørt til Rigshospitalet, hvor hun døde kl. 17.20 den følgende dag, mens manden flygtede fra hjemmet.

Ifølge tiltalen var hustruen systematisk blevet slået gennem gennem 15 år fra 2003.

Blev video-overvåget

Politiet mener også, at kvinden i to måneder, før hun døde, blev holdt frihedsberøvet i hjemmet, som hun ikke måtte forlade. Manden overvågede hende med video både indendørs og udendørs.

Heller ikke parrets tre børn gik fri af volden, lyder tiltalen. Den ene søn blev fra han var cirka fire år slået med et træbat, et bælte og en flaske. Han blev skudt med en hardball-pistol og fik lussinger og knytnæveslag.

Parrets mindste barn fik lussinger næsten fra fødslen, og det ældste barn, en datter, fik også lussinger og blev slået i hovedet med en fjernbetjening, så hun blødte.

Ifølge tiltalen var den 38-årige også ulovligt i besiddelse af fire peberspray, en halskniv, et knojern, fire ladte gaspistoler og dopingmidler.

Politiet kræver, at den 38-årige skal frakendes retten til at arve sin hustru.

Sagen er endnu ikke berammet ved Retten i Roskilde, men anklager Rune Rydik håber, at den kan behandles inden jul.