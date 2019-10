Tiltalt lejede samme værelse ud til 33 personer - scorede 14.000 kr. fra hver

Et værelse i en ejerlejlighed i Lyngby nord for København blev lejet ud til 33 forskellige lejere, der hver betalte 14.000 kr. i depositum og forudbetalt husleje.

Men ingen af dem nåede at flytte ind, fordi udlejeren, en 43-årig mand, aldrig havde til hensigt at udleje værelset, men blot var ude på at snyde de boligsøgende for indskuddet.

Sådan lyder tiltalen mod den 43-årige, der senere på året stilles for retten i Lyngby og er tiltalt for bedrageri af særlig grov beskaffenhed. Han nægter sig skyldig.

Den 43-årige modtog i alt 462.000 kr. fra de 33 lejere, men det lykkedes nogle af dem at få en del af pengene tilbage – mens 21 mistede det fulde indskud på 14.000 kr.

Kræver erstatning

Alle 33 lejere kræver under retssagen erstatning for deres tab.

Bedragerierne skete i perioden fra januar til august 2018, mener anklagemyndigheden.

Hver gang indgik den tiltalte en skriftlig aftale om udlejning af værelset og modtog de 14.000 kr. i indskud.

Da det gik op for lejerne, at de ikke ville få lov til at flytte ind, pressede flere af dem den 46-årige til at betale pengene tilbage, men det lykkedes kun i begrænset omfang. Alle led tab på tusindvis af kroner.

Politiet har opgjort lejernes samlede tab til 372.848 kr., som den 46-årige nu kræves dømt til at betale i erstatning.

Den tiltalte er kendt fra poker-miljøet, hvor han har deltaget i turneringer.

Han har anmodet Retten i Lyngby om at blive beskyttet af et forbud mod at nævne hans identitet. Retten holder et retsmøde om begæringen tirsdag.