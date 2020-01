Tiltalt: Leverede kokain til Pusher Street

Efter stort kokainfund vurderer politiet, at der er misbrug af kokain hos pusherne på Christiania

To brødre på 29 og 17 år, der ifølge politiet deltog i den organiserede hashhandel på Christiania, havde også et større lager af kokain skjult på en båd i havnen på Refshalevej tæt på Christiania.

Ifølge tiltalen mod brødrene, der stilles for Københavns Byret 27. januar, fandt politiet under en ransagning af båden 242 gram kokain og 27.100 kr., der svarer til salget af yderligere 54 gram kokain.

Brødrene nægter sig skyldige.

På båden, der lå ved bådebro 8 i Lynette-havnen, fandt politiet også 2775 gram hash, 212 gram skunk, 16 store joints og 184 almindelige joints, som ifølge tiltalen var beregnet for hashboderne i Pusher Street.

Båden blev brugt som fjernlager for hash-pusherne på Christiania, mener politiet.

- Politiets indsats har gjort det mere risikofyldt at opbevare hash på Christiania.

- Derfor ser vi en modus, hvor man gemmer hashen udenfor Christiania og fragter det ind efter behov i mindre partier på måske et par hundrede gram, siger vicepolitiinspektør Lars-Ole Karlsen, leder af Operativ Specialafdeling.

'Lagermand' fængslet

I går fik politiet varetægtsfængslet endnu fire pushere fra Christiania i 13 dage.

I det ene tilfælde var der tale om en 19-årig, som netop leverede hash fra et ' fjernlager' udenfor fristaden.

Han kom cyklende ad Torvegade med en rygsæk, der viste sig at indeholde 3871 gram hash og 450 joints.

Politiets formodning er, at kokainen, der blev fundet på båden i Lynette-havnen, også var beregnet til salg på Christiania, hvis ' grundlov' ellers siger, at hårde stoffer er forbudt i Fristaden.

Teorien underbygges af, at politiet jævnligt finder kokain til eget forbrug hos medarbejderne i hashboderne.

Massivt misbrug

- Vi ser oftere og oftere, at bod-medarbejderne på Christiania har kokain i lommen til eget forbrug. Vi er vidende om, at der et massivt kokain-misbrug i Pusher Street, siger Lars- Ole Karlsen.

Sidste år beslaglagde politiet således cirka 350 gram kokain under visitationer på Christiania. Der har også været et par sager, hvor politiet har fundet heroin til eget forbrug hos enkelte bod-medarbejdere, hvilket underbygger, at hårde stoffer ikke er ukendte på Christiania.

Ransagningen af både i Lynette-havnen skete 23.

oktober sidste år og i den forbindelse blev den 17-årige anholdt og varetægtsfængslet.

En uge senere blev den 29-årige så anholdt.