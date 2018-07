Tiltalt risikerer udvisning: Truede med at stikke øje ud på mand

En indsat i Svendborg Arrest blev, ifølge tiltalen, udsat for vold to dage i træk

To indsatte havde tilsyneladende set sig sure på en medindsat i Svendborg Arrest, som, ifølge tiltalen mod to mænd, blev udsat for vold den ene dag og trusler og vold den næste.

En 18-årig mand er tiltalt for at have slået den medindsatte i arresten i hovedet flere gange med knyttet hånd 31. januar i år omkring klokken 21, mens en 21-årig er tiltalt for 1. februar i år omkring klokken 11.15 at have skubbet samme medindsatte omkuld, hvorefter han sagde: 'Jeg stikker dit øje ud', hvorefter han pressede sin tommelfinger hårdt mod mandens øje, hvilket, ifølge anklageskriftet, var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for mandens liv, helbred og velfærd.

Der tages forbehold for udvisning vedrørende den 18-årige.

Sagen kører i Retten i Svendborg tirsdag.

Overfald blandt de indsatte i landets fængsler og arresthuse er langt fra et særsyn. I en artikel i Fængselsforbundets fagblad 'Fængselsfunktionæren' fra juli 2016 fremgår det, at gennemsnittet for indsatte, der oplever vold fra andre indsatte i fængslerne, er 19 procent, men tallet er nede på syv procent for arresthusene.

Det fremgår, at en af årsagerne til, at vold mellem indsatte er så markant større i fængsler frem for arresthuse, givetvis er, at der er der meget mere fællesskab for de indsatte i fængslerne.