Tiltalt tænder joint i retssalen

Politiet vurderer, at manden forsøgte at sende en besked med sin handling

Mange amerikanske stater har gennem de seneste år legaliseret cannabis, men i Tennessee er det stadig ulovligt, og det er 20-årige Spencer Alan Boston tilsyneladende godt og grundigt træt af, beretter ABC News.

Ifølge det amerikanske medie var han mandag i retten, tiltalt i en sag om besiddelse af marijuana.

I stedet for blot at acceptere dommen valgte Spencer Alan Boston i stedet at slå et slag for legalisering af cannabis inde i retssalen.

Spencer Alan Boston lod dommer Haywood Barry vide, at han synes cannabis burde legaliseres, fortæller politikommissær Scott Moore til ABC News, men han nøjedes ikke med at give sin mening til kende overfor dommeren.

Efterfølgende hev han nemlig en joint op af lommen og tændte den foran dommeren, før sikkerhedsvagter greb ind og førte den 20-årige tiltalte bort.

20-årige Spencer Alan Boston var tiltalt for besiddelse af cannabis, men står nu til to yderligere sigtelser. Politifoto

- Jeg har været her i 20 år, og det er første gang, jeg nogensinde har set det, fortæller Scott Moore, som hørte Spencer Alan Boston råbe noget i stil med 'folket fortjener bedre', da han blev ført bort.

Boston har nu modtaget to yderligere sigtelser for overtrædelse af ordensreglementet samt besiddelse af marijuana. I sidstnævnte sigtelse fungerer jointen fra retssalen som bevis, ifølge ABC.

Derudover idømte dommer Haywood Barry ham ti dage i fængsel for foragt for retten.