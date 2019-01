Tiltalt terapeut: Det sidste jeg har brug for er at voldtage nogen

Den voldtægts-tiltalte Per Brændgaard siger, at kvinden forandrede sig efter sex

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Den voldtægtstiltalte krammeterapeut Per Brændgaard afviste med indignation i stemmen, at han begik voldtægt mod en kvinde i sin lejlighed på Østerbro i maj sidste år, da han indledte sin forklaring i Københavns Byret.

- Jeg får masser af henvendelser fra kvinder, der vil dyrke sex med mig. Det sidste, jeg har brug for, er at voldtage nogen. Det ligger så langt fra min etik. Det er fuldstændig vanvittigt, det her, sagde han.

Anklageren dokumenterede optakten til mødet, der skete i en sms-korrespondance mellem den tiltalte og kvinden, der har anmeldt ham for voldtægt.

Her fremgik det, at Per Brændgaard skrev til hende, at 'du er velkommen til at komme og kramme med mig i aften', og at der måske også kom et par andre krammeveninder. På det tidspunkt havde han set hende to gange før, blandt andet til et informationsmøde om kramning. Der var dog ikke andre, der kunne komme.

Han forklarede, at de startede med at drikke te og derefter begyndte at kramme på en af de mange madrasser, han har overalt i sin lejlighed, og han opfattede, at hun havde interesse i at have sex med han.

- Jeg opfatter hendes adfærd som et udtryk for lyst til at have sex med mig. Vi har ikke underskrevet en kontrakt om, at nu skal vi have sex med hinanden, sagde han, hvilket fik en af tilhørerne til at fnise.

Undervejs i hans forklaring måtte dommeren også henstille til, at hvis de mange tilhørere ikke kunne lade være med at fnise, så måtte de forlade retssalen.

Dr. Jekyll og Mr. Hyde

Per Brændgaard afviste, at kvinden på noget tidspunkt gav udtryk for, at hun ikke brød sig om det.

- Der var ingen signaler overhovedet. Først da det var afsluttet. Hun forandrer sig fuldstændig bagefter og bliver fuldstændig sagte. Det var Dr. Jekyll og Mr. Hyde. Hun blev en helt anden. Hendes mimik og kropssprog blev anderledes. Det modsatte af lyst, forklarede Per Brændgaard.

- Jeg prøver at tale, og hun bliver helt stum. Så lykkedes det mig at få hende til at sige nogle ting. Og så siger hun, at nogle gange er det, som om min krop vil noget andet end mit hoved, siger han og fortæller, at hun derefter fortalte, at det var lang tid siden, at hun havde haft sex.

- Kan du huske, om hun græd? spurgte anklageren.

- Nej, jeg kan faktisk ikke huske, at hun græd. Men jeg bemærkede, at der var et eller andet galt.

Han fortæller, at der gik en lille time, fra det seksuelle stoppede, og til hun gik.

- Hvordan var hendes sindstilstand, da hun gik? spurgte anklageren.

- Den var svær at blive klog på, fordi hun ikke rigtig ville sige så meget, sagde Per Brændgaard, der fortalte, at han var begyndt at udvikle følelser for kvinden og så hende som en kommende kæreste.

Per Brændgaard har ikke udtalt sig til politiet under efterforskningen. Til spørgsmålet om, hvordan det kunne være, sagde han, at første kontakt fra politiet var, at der lå en besked fra dem.

- Jeg troede, at det var Københavns Politi, der ville have et kursus i kramning. Og så var det en meget vred politidame. Hende her politidamen var absolut ikke interesseret i at finde sandheden. Hun var ude på at lynche mig, sagde han.

Alligevel var hans første tanke, at han gerne ville udtale sig. Men han blev senere rådet af sin advokat til ikke at udtale sig.

Da hans forsvarer overtog afhøringen, spurgte hun, hvordan han adskilte krammeklienter fra dem, han mødte privat i sin lejlighed.

- Krammeklienter er krammeklienter. De betaler for den time, de er der, sagde han og afviste, at kvinden havde betalt noget.

- Overhovedet ikke. Hun har ikke bestilt en tid. Hun har aldrig betalt for noget, sagde han.

