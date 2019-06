Tiltaltes fætter: - Han kunne godt tænke sig at prøve at stikke en kniv i en

En 28-årig mand er tiltalt for at have knivdræbt en kvinde og bagefter forsøgt at partere liget

Ved Retten i Aalborg er en 28-årig mand tiltalt for manddrab og usømmelig omgang med lig.

Et tilfældigt møde mellem den 28-årige mand og en 40-årig kvinde i den nordjyske by Hadsunds natteliv endte i et makabert drab, hvor kvinden blev stukket ti gange i hovedet og halsen med en kniv.

Drabet skete 11. november sidste år kort før klokken tre. Kvinden forblødte til døde på grund af de mange knivstik, og hun var død, da politiet samme morgen ankom til gerningsstedet.

Tirsdag var flere vidner i retten. En af dem var den tiltaltes fætter, som han også var gode venner med.

- Når vi har siddet og drukket, har han sagt, at han godt kunne tænke sig at prøve at stikke en kniv i en og føle, hvordan det var, forklarede fætteren.

Ifølge ham faldt sådan en bemærkning to gange, men han lagde ikke noget i det.

- Vi var fulde, så jeg har bare taget det som noget fis og ballade, sagde han.

Ekskærestens nye mand

Snakken om at stikke en kniv i noget eller nogen kunne den 28-åriges kammerat også genkende.

- Han sagde, han godt kunne tænke sig at skære i noget eller stikke en kniv igennem noget, sagde han fra vidneskranken.

Ifølge kammeraten talte han ikke om mennesker, men om for eksempel at købe en gris og slagte den.

En enkelt gang blev der dog sat navn på en person, han ville gøre noget ved, påstod kammeraten.

- Han nævnte sin ekskærestes nye mand. Han kunne godt tænke sig at slå ham ihjel, fordi der havde været noget med hans unger, sagde han og uddybede:

- Han sagde, han kunne skære ham i stykker og smide ham på lossepladsen.

Kammeraten var med i byen den aften i november, hvor den 40-årige kvinde mistede livet.

Ekskæreste vidnede

Også den tiltaltes ekskæreste, som han har to børn med, vidnede i retten tirsdag.

Hun tegnede et billede af en mand, der nok havde temperament og kunne lide at tegne til tider makabre ting, men som ikke var mere voldelig i forholdet, end hun var.

Da den 28-årige påstår, at han ikke kan huske noget, nægter han sig skyldig i både manddrab og usømmelig omgang med lig.

Der er afsat tre retsdage til sagen, og retten forventer, at der falder dom torsdag 4. juli.

