Timelangt drama i Trump Tower

En ung mand hænger lige nu ned fra et reb ved Trump Tower i Chicago. Han kræver at tale med præsidenten

Indbyggerne i den amerikanske storby Chicago fik sig søndag en ubehagelig overraskelse ved Trump Tower.

En ung mand i 20'erne hang pludselig ned fra den høje bygning, og han havde et krav. Han vil tale med præsidenten.

Det oplyser talsmand i Chicago Police Tom Ahern til Chicago Sun Times.

Dramaet har stået på siden omkring klokken 01.20 dansk tid, og lige nu er politiets eksperter stadig i gang med at forsøge at få talt ham til at komme ned. Fortsat uden held.

Trump i Nevada

I mellemtiden har den amerikanske præsident travlt andre steder.

Donald Trump var natten til mandag dansk tid i byen Carson City nær Las Vegas i Nevada. Her holdt han en af sine mange vælgermøder.

Netop Nevada er vigtig for præsidenten, der i 2016 tabte staten snævert til Demokraterne.

Præsidenten begyndte dagen med en gudstjeneste i en kirke i Las Vegas, en af kirkens præster, Denise Goulet, sagde til Trump, at Gud havde fortalt hende, at Trump vil vinde valget.

Spår største valg siden 1908: - Det er vildt

Åbent brev: Slukker Trumps vaccine-drøm