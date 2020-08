Tivoli-ansat sigtet: Befølte yngre kvinder

En 31-årig mand har, ifølge politiet, udsat tre yngre kvinder for blufærdighedskrænkelse. Vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede oplyser til Ekstra Bladet, at det skal være sket sent fredag aften i et tivoli i Svendborg. Den sigtede, der er rumænsk statsborger, arbejder i tivoliet.

- Kvinderne prøvede nogle forlystelser, hvor de ansatte skulle hjælpe med at spænde dem fast, og det er så her, han tilsyneladende har befølt dem, siger Lars Thede.

Politiet blev kaldt til tivoliet klokken 23.30 og anholdt manden, der lørdag er blevet fremstillet i grundlovsforhør. Lars Thede oplyser, at den 31-årige blev varetægtsfængslet i 14 dage. Hvordan manden forholder sig til sigtelsen er uvist.