Tjek garager og udhuse: Niels Kristian er væk

Bornholms Politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde den 83-årige Niels Kristian Nielsen.

Han forlod sin bopæl på Søndre Allé i Rønne fredag klokken 16.30 på en grå herrecykel.

Normalt bevæger han sig til fods og plejer kun at færdes mellem bopælen og Store Torv i Rønne, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Ifølge politiet er Niels Kristian Nielsen 'begyndende dement og kan have svært ved at finde rundt'. Han kan ikke nødvendigvis i stand til at oplyse sit navn eller adresse.

Bornholms Politi anmoder borgere om at tjekke garager og udhuse i håb om at finde den savnede mand.

'Samtidig opfordrer vi til, at hvis man har kendskab til bygninger, der står tomme henover weekenden - for eksempel erhvervsbygninger - at man også lige tjekker de steder', lyder bønnen fra politiet.

Niels Kristian Nielsen beskrives som 172 centimeter høj, almindelig af kropsbygning, gråt hår og fuldskæg. Han var iført blå hue, mørkeblå jakke og sorte bukser.

Oplysninger om Niels Kristian Nielsen skal rettes til Bornholms Politi på 1-1-4 eller 5690 1448.