Tjekker mulig sammenhæng: Lup på tredje drabssag

Midt- og Vestsjællands Politi har aktivt deltaget i efterforskningen om de to drab og brandstiftelse i Ruds Vedby og Vemmelev. For her har man nemlig haft en sag med lignende modus, hvor en 65-årig mand 14. februar blev udsat for grov vold, som blev hans død.

Det skete på en landejendom i Gunnestrup i Odsherred, hvor gerningsmændene efter drabet stak ild på ejendommen.

Grundlovsforhør i drabssag: Mand tilstår to drab og brandstiftelse

Foreløbig er ingen sigtet i sagen om det drab, men netop fordi fremgangsmåden ved drabet i Gunnestrup ligner fremgangsmåden ved de to drab i Ruds Vedby og Vemmelev er politiet meget opmærksomhed på det tredje drab:

- Derfor har efterforskningen af de to drab, som er blevet efterforsket af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, haft vores fulde opmærksomhed, siger Kim Løvkvist, efterforskningsleder, Midt- og Vestsjællands Politi.

Han fortæller, at man har indgået i et tæt efterforskningssamarbejde, der også indebærer, at politifolk fra Midt- og Vestsjællands politikreds var til stede ved anholdelsen af de to nu sigtede i sagen.

Selve anholdelsen og den ene sigtedes tilståelse af de to drab i Ruds Vedby og Vemmelev vil han ikke kommentere.

- Men vores efterforskning er stadig i gang, og vi håber på et gennembrud i forhold til vores sag, siger Kim Løvkvist.