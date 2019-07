To 12-årige var del af gruppevoldtægt

En 18-årig mentalt udfordret kvinde blev i fredags offer for en gruppevoldtægt af fem unge drenge ved den tyske by Mülheim.

Overgrebet skulle have været meget voldeligt og have varet i lang tid, fortæller en talsmand for det tyske politi i følge BBC.

De fem unge drenge blev allesammen arresteret, men er sidenhen blevet løsladt igen. To af drenegene var 12 og dermed under den kriminelle lavalder på 14, mens tre af drengene var 14 år og derfor kunne sigtes.

Det skulle have været i nærheden af denne busk, at overgrebet skulle have fundet sted. Den 18-årige kvinde blev efterfølgende kørt på hospitalet. Foto: Ritzau Scanpix

Lavalder diskuteres

Den voldsomme sag fra den tyske by har sidenhen vækket en debat, om den kriminelle lavalder skal sænkes.

Det mener Rainer Wendt, der er formand for Politifagforeningen Deutsche Polizeigewerkschaft.

- I årevis har vi krævet, at den kriminelle lavalder skal sænkes i Tyskland, fortæller han ifølge Daily Mail.

Denne holdning deler Jens Gnisa dog ikke. Han er formand for det den tyske dommer-organisation Deutscher Richterbund.

- Mentaliteten om, at 'hårde straffe vil give mindre kriminalitet', virker ikke på de unge, siger han, og uddyber med, at de uddannelsesmæssige regler i Tyskland allerede virker i forhold til ungdomskriminalitet.

Alle fem drenge er blevet bortvist fra deres respektive skoler. Alle drengene har bulgarsk nationalitet.

Nedenfor kan du se de forskellige kriminelle lavaldre i Europa.