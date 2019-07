To 22-årige fængslet: Voldtog og røvede prostituerede på bordeller

To syriske flygtninge brugte grov vold og truede fire kvindelige ofre med kniv. Tre af dem blev også voldtaget, lyder sigtelsen

To syriske flygtninge på 22 år blev anholdt af politiet ved et bordel på Bryggervangen i København, hvor de planlagde at røve og voldtage de prosituerede, der var på vagt.

Det var, ifølge politiet, tredje gang, at syrerne slog til mod bordeller i København og Aarhus i løbet af få uger.

Tre prostituerede blev udsat for grove voldtægter og røverier, hvor kvinderne blev mishandlet og truet med knive. En fjerde kvinde slap for voldtægt, men blev frarøvet smykker og kontanter.

Med anholdelserne, der skete 25. juni, mener politiet at have fået stoppet en bølge af overfald mod prostituerede, der kunne være fortsat hen over sommeren.

Ifølge sigtelserne har de 22-årige flygtninge benyttet samme fremgangsmåde, hvor den ene henvender sig på bordellet og bliver lukket ind, mens den anden venter udenfor og trænger ind på bordellet.

De 22-årige nægter sig skyldige i røveri og voldtægt af særlig farlig karakter, men de sidder nu varetægtsfængslet efter et lukket grundlovsforhør 26. juni ved Retten i Aarhus.

Var bange og magtesløse

Ifølge sigtelserne slog de 22-årige til første gang 8. juni ved 22-tiden mod et bordel i Sonnesgade i Aarhus, hvor to kvinder fik sprøjtet peberspray i øjnene, blev skubbet, grebet i armene og fik taget halsgreb, mens gerningsmændene truede dem med kniv.

Udbyttet blev kontanter, smykker og mobiler. Men derefter tvang mændene begge kvinder til både oralsex og samleje. Kvinderne har forklaret, at de var bange, følte sig magtesløse og ikke turde gøre modstand efter den grove vold.

Næste dag, 9. juni, slog syrerne til igen, mener politiet. Nu mod et bordel på Guldborgvej på Frederiksberg. To kvinder blev truet med kniv, grebet om halsen og i håret og frarøvet kontanter, smykker og mobiler.

Derefter voldtog begge mænd den ene af de to kvinder.

Fandt røvede smykker

Politiet mener, at mændene også havde til hensigt at røve og voldtage kvinderne på bordellet på Bryggervangen, Østerbro, da de blev anholdt 25. juni. Derfor sigtes de også for forsøg på røveri og voldtægt. Den ene var bevæbnet med en urtekniv, og de havde kun 60 kr. på sig ved anholdelsen.

Fremgangsmåden var den samme som de to første gange. Den ene ringede på døren til bordellet, mens den anden ventede på at mase sig med ind.

I den enes taske har politiet fundet to halskæder med vedhæng, som blev røvet på bordellet på Frederiksberg 9. juni. Politiet har også via teleoplysninger konstateret, at de 22-åriges mobiler gik på telemaster tæt på de to første gerningssteder.

Den ene af de 22-årige har erkendt tyveri af kontanter og to mobiltelefoner, men nægter sig ellers skyldig. Den anden 22-årige afviser helt at kende til forbrydelserne.

Politiet i København og Aarhus efterforsker nu sagen i fællesskab og ser på, om der er uopklarede sager af samme karakter.