To-årige Julen døde hurtigt efter tunnel-fald

Hele verden holdt vejret og krydsede fingre for kun to-årige Julen, mens en næsten to uger lang redningsaktion fandt sted i den sydspanske bjerglandsby Totalán cirka 20 kilometer fra Málaga i januar i år.

Men da redningsfolk endelig fandt den lille dreng natten til 26. januar i 71 meters dybde, var han for længst død som følge af de kvæstelser, han pådrog sig i faldet, der svarer til cirka 20 etager.

Det fastslår en 25 sider lang obduktionsrapport, som dermed fjerner tvivlen og frygten for, at Julen led en langsom, smertefuld død. Konklusionen i rapporten understøtter således patologers indledende undersøgelser og vurderinger af den lille drengs lig om, at han døde 'øjeblikkeligt eller næsten øjeblikkeligt' i forbindelse med det fatale fald.

Redningsfolkene kunne ikke umiddelbart arbejde sig ned til Julen på bunden af den dybe brønd, men måtte bore en parallel vej ned til drengen, som blev bjærget 13 dage efter sit tragiske fald efter at have leget med sin fætter. Foto EFE

Ifølge den spanske avis La Vanguardia indikerer juridiske kilder, at drengen døde klokken 13.50 søndag den 13. januar blot få minutter efter, at tragedien var sket.

Julen blev dækket af jord og sand, som blev revet løs ved faldet. Det var blandt andet med til at forhindre, at redningsfolk kunne komme ned til ham med det samme, og det var heller ikke muligt at bringe et kamera ned for at se til drengen.

Gårdejer sigtet for uagtsomt manddrab

Den forfærdelige ulykke udløste den største og mest omfattende redningsaktion i Spaniens historie, som grundet de komplicerede forhold endte med at tage 13 dage, inden bjærgningen af Julens lig lykkedes. Redningsfolkene var først nødt til at bore parallelt med den boring, hvor drengen lå på over 70 meters dybde og derefter vinkelret ind til ham. Normalt ville en sådan redningsaktion have taget flere måneder og krævet minutiøs planlægning.

Julen døde som følge af de meget voldsomme slag ind mod den stenede væg, og han fik ifølge obduktionsrapporten dødelige kvæstelser i hoved og på rygsøjle. Således tyder det på, at hvis drengen ikke er død i selve faldet, så er det sket umiddelbart efter.

Ejeren af den gård, hvor det livsfarlige hul dræbte Julen, sigtes for uagtsomt manddrab. Han har hidtil via sin advokat forsvaret sig med, at Julen ikke døde af faldet, men i forbindelse med redningsaktionen.

Konklusionerne fra obduktionsrapporten kan muligvis lindre bare en lille smule af den enorme smerte, som de efterladte til Julen skal bære på. Et skrækscenarie om, at han har været i live længe og alene i mørket på bunden af boringen er i hvert fald udelukket.

Spansk dreng døde af fald ned i dyb brønd

Spansk dreng døde af fald ned i dyb brønd

Desperat søgen efter toårig: Nu er de stødt på nye problemer

Toårig fanget i dybt hul: Nu mangler kun et afgørende skridt