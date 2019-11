To af Europas mest eftersøgte kriminelle arresteret

To af Europas mest kriminelle har været på en årelang flugt, men er nu blevet arresteret i Elfenbenskysten

Efter en årelang flugt er to af Europas mest eftersøgte kriminelle blevet arresteret i Elfensbenskysten, skriver BBC.

Jean-Claude Lacote og Hilde van Acker er dømt livstid in absentia for mordet på en britisk forretningsmand i 1996 i Belgien.

Det viser sig nu, efter 23 år, at de har boet i blandt andet Sydafrika, Brasilien og Elfenbenskysten før de blev pågrebet.

Mordet

Belgiske Hilde van Acker og den franske Jean-Claude Lacote myrdede deres forretningspartner, britiske Marcus Mitchell, i den belgiske kystby De Haan.

Parret skød den britiske mand i hovedet og nakken 23. maj 1996.

Under efterforskningen af drabet var parret på fri fod. Det var i denne periode, at de flygtede ud af landet.

Flugten

I sidste uge gik den ikke længere, og de to kriminelle blev anholdt i Abidjan Elfenbenskysten i det vestlige Afrika af gendameriet. Nu vil Belgien have udleveret parret, så de kan afsone straffen i landet.

Efter flugten fra Belgien, er de dukket op mange forskellige steder. Først flygtede de til Brasilien, derefter til Sydafrika, hvor Jean-Claude Lacote begyndte en karrierer som TV-vært. Ironisk for en serie om kriminalitet kaldet Duty Calls, skriver ST.

Sådan så de ud, da de i sidste uge blev anholdt i Elfenbenskysten. Foto: Ivory Coast Gendarmerie

I Sydafrika kunne parret heller ikke holde sig inden for lovens rammer. I 2007 Jean-Claude Lacote stod til flere års fængsel i Johannesburg for flere bedragerisager. Men her slap han fri.

Udbryderkongen fik hjælp af sin partner Hilde van Acker med at slippe ud. Hun forgav at være politimand, og på den måde fik de ham snydt ud.

Parret fik lavet navneændring til Stephane Lacote og Marlene Lacote Vacker angiveligt for an undgå at blive opdaget.

Hilde van Acker har længe været på Interpols liste over Europas farligste eftersøgte kvinder.

