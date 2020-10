To ambulancer på vej: Færdselsuheld rammer ferietrafikken

To biler er involveret i et uheld nær Ribe, og det giver problemer for ferietrafikken

To biler har lørdag eftermiddag været impliceret i et uheld, fortæller Syd- og Sønderjyllands Politi, som samtidig beretter, at det giver kø på Landevej 11 tæt på Ribe.

- Der er sendt to ambulancer, men der skulle ikke være alvorligt personskade. Men uheldet er stadig nyt, så vi ved ikke så meget endnu, siger Ivan Gohr Jensen, vagtchef.

Lørdag er store skiftedag i det jyske sommerhuse, og med efterårsferien er der derfor meget trafik på vejene.

Netop, hvor uheldet er sket, skal en del af ferietrafikken passere, og derfor giver det kø på vejene.

Omkring klokken 16 meddeler politiet, at trafikken igen begynder at glide. Ingen er kommet tilskade.

- En tysk bilist var kommet over i den forkerte vognbane, og ham er vi i gang med at lave et bødeforlæg til, siger Ivan Gohr Jensen.