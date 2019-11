To anholdt efter brutal fangeflugt

Der er tale om to yngre mænd fra Storkøbenhavn, oplyser politiet

To personer er onsdag blevet anholdt i forbindelse med befrielsesaktionen i Slagelse tirsdag aften.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

- Anholdelserne forløb udramatisk, og i løbet af aftenen vil de to mænd blive afhørt nærmere om deres rolle i befrielsesaktionen, siger politiinspektør Kim Kliver.



Den befriede 24-årige mand, NNV-bandelederen Hemin Dilshad Saleh, er stadig på fri fod, lyder det videre fra politiet.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilken rolle de to anholdte menes at have haft i forbindelse med flugten.

Den 24-årige Hemin Dilshad Saleh er en ledende skikkelse i bandegrupperingen NNV. Han er sigtet for grov vold og sad varetægtsfængslet i surrogat på psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Volden skal være begået i forbindelse med en konflikt med banden Brothas. NNV er en udbrydergruppe fra Brothas.

Justitsminister forlanger handling

Tirsdag flygtede den 24-årige bandeleder fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse med hjælp fra medgerningsmænd, der smuglede to pistoler i en kageæske ind til manden.

Det har nu fået justitsminister Nick Hækkerup (S) til at forlange en redegørelse fra de relevante myndigheder om, hvordan fangen kunne slippe fri. Han kalder fangeflugten "mærkværdig".

- Tirsdagens fangeflugt i Slagelse er en meget alvorlig sag. Det virker helt mærkværdigt, at det kan ske. Jeg vil bede de relevante myndigheder om en redegørelse, så vi kan få afklaret, hvad der er op og ned, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en mail til Ritzau onsdag eftermiddag.

Redegørelsen forventes færdig i januar, siger ministeren til TV2 News.

