To anholdt efter eksplosion ved Skattestyrelsen

Yderligere to mænd er blevet anholdt i Malmø, mistænkt for involvering i eksplosionen ved Skattestyrelsen i København. Det skriver avisen Sydsvenskan.

De to mænd er blevet pågrebet i løbet af onsdagen. Begge mænd mistænkes for at udsætte andre for grov fare i det offentlige rum.

Københavns Politi bekræfter over for Ekstra Bladet, at to mænd er blevet anholdt i sagen i Sverige. De har foreløbig ikke yderligere kommentarer.

Det svenske politi har allerede en 22-årig mand anholdt og mistænkt for at stå bag eksplosionen. I fredags besluttede Tingsrätten i Malmø, at han skal udleveres til Danmark. Det vides endnu ikke, hvornår udleveringen skal finde sted.

Efter svensk lov mulighed har manden mulighed for at klage over beslutningen til og med i morgen, 23. august.

Med de to nye anholdelser, er der nu tre mænd i politiets varetægt efter eksplosionen ved Skattestyrelsen 6. august.

Politiet søger fortsat efter en 23-årig mand, som også er mistænkt for indblanding i sagen.

Gerningsmændene formodes at være kørt fra Sverige til Danmark igennem Øresundsbroen i en hvid Citroen Berlingo på svenske nummerplader.

