To anholdt efter Malmø-eksplosion: 'Direkte rettet mod politiet'

Endnu en politistation er blevet udsat for attentat i Sverige. To unge mænd er anholdt

To unge mænd er anholdt i forbindelse med en eksplosion ved en politistation i bydelen Rosengården i Malmø.

Mændene, der er i 20’erne, mistænkes for at have forvoldt fare for andre, oplyser politiet i en meddelelse på sin hjemmeside.

- Handlingen var direkte rettet mod politiet og dets arbejde, siger den lokale politichef Rickard Lundqvist.

Den kraftige eksplosion rystede politistationen onsdag aften ved 21-tiden. Braget kunne høres i store dele af den sydsvenske by og alarmerede indbyggerne.

Blev dødbange

Flere vidner siger, at eksplosionen er det værste, de har hørt. Et vidne fortæller avisen Expressen, at det føltes som et jordskælv.

- Jeg blev dødbange, og hjertet begyndte at hamre løs, siger han.

Eksplosionen var rettet mod en politistation i Rosengården, som er et socialt belastet indvandrerkvarter.

Eksplosion ved politistation i Malmø

Eksplosionen fandt sted på politistationens parkeringsplads. Det er endnu uklart, hvilken form for sprængstof, der er tale om.

Ifølge svenske medier kan der være tale om en håndgranat, men det har politiet ikke bekræftet.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med eksplosionen, men flere politibiler er beskadiget.

Flere attentater

Svensk politi er blevet udsat for flere attentater i den seneste tid.

I oktober detonerede en kraftig sprængladning uden for en politistation i Helsingborg med store materielle skader til følge.

I december blev en politibil sprængt i luften, mens den holdt parkeret foran en anden politistation i Malmø. En 22-årig mand er anholdt i sagen.

Sveriges rigspolitichef Carina Persson har kommenteret angrebet.

- At yderligere en politistation i region Syd er blevet udsat for attentat er fuldstændig uacceptabelt. Aftenens handling viser, at vi må fortsætte kampen mod den grove kriminalitet, siger hun.