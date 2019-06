To anholdt for drab og brandstiftelse: Sådan kom politiet på sporet

Efter uger med intensiv efterforskning slog Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i går til og anholdt to mænd, som man mener står bag to drab og efterfølgende brandstiftelse på de dræbtes hjem.

- Det har været en tid med intenst politiarbejde, siger Kim Kliver, efterforskningschef i samme politikreds.

To mænd anholdt for to drab

Han fortæller, at det var en kombination af tip fra offentligheden og politiets egen efterforskning, der førte frem til den mistænkte duo, der blev anholdt i går.

- Så derfor takker vi selvfølgelig alle de borgere, der har henvendt sig til os i den her sag, fortæller Kim Kliver.

De mistænkte, en mand på 34 og en 42, er fra det midt- og vestsjællandske lokalområde. De to drab skete i Ruds Vedby 21. april, mens drabet i Vemmelev skete 16. juni.

De to mistænkte fremstilles i grundlovsforhør i dag, og her vil politiet begære lukkede døre.

- Derfor ønsker jeg heller ikke at kommentere sagen yderligere, fortæller Kim Kliver.

I går fortalte politichefen, at man har modtaget godt 40 henvendelser fra vidner i forbindelse med efterforskningen af to drabssager i henholdsvis Ruds Vedby og Vemmelev.

De fleste henvendelser handler om vidner, der på den ene eller anden måde har været i nærheden af eller er kørt forbi adressen på Slagelse Landevej ved Vemmelev, hvor en endnu uidentificeret person blev fundet dræbt i et udbrændt stuehus søndag.

Desuden er man i tæt dialog med nabokredsen Midt- og Vestsjællands Politi, hvor et lignende drab blev begået i Odsherred i februar.