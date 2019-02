To anholdt for drab

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

To mænd skal i grundlovsforhør i dag klokken 13, hvor de er sigtet for drabet på en 47-årig mand, der forleden blev fundet død i et skovområde uden for Borris i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Liget blev fundet søndag eftermiddag af en forbipasserende, der tilkaldte politiet, som i første ombæring karakteriserede sit arbejde som efterforskningen af et mistænkeligt dødsfald.

Ved obduktionen af liget kunne retsmedicinerne dog konstatere, at der var påført skade på hovedet.

Efterforskere fandt frem til to mistænkte. Den ene er en 38-årig mand, der blev anholdt klokken 4.15 natten til tirsdag, og den anden er en 31-årig mand, der blev anholdt klokken 8.20 i morges.

Begge de anholdte kendte den dræbte.

