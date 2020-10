To anholdt for håndgranat-overfald

To mænd er blevet anholdt i sagen, hvor 46-årige Lars blev udsat for et drabsforsøg med to håndgranater, der blev kastet mod hans bopæl i landsbyen Mulleup på Vestsjælland lørdag morgen, mens han lå og sov på sofaen i sit hjem.

Der er tale om en 38-årig mand fra Jyderup, der blev anholdt i går eftermiddag, og en 37-årig mand fra Jylland, der blev anholdt i går aftes.

De er begge sigtet for drabsforsøg, og den 38-årige er tillige sigtet for overtrædelse af straffelovens bestemmelser om ulovlig våbenbesiddelse.

De to håndgranater forårsagede stor skade på bygningen, mens ruder blev knust. Det 46-årige offer blev lettere såret.

Politiet har tidligere oplyst, der en sølvgrå Peugeot 406 med to mænd var blevet filmet af et overvågningskamera i forbindelse med angrebet.

I livsfare efter Bandidos-tæsk: Lars snød døden to gange

- Den er kommet ind på noget overvågning, og teknikerne har materialet, så vi ser, hvad det kan bruges til, har vicepolitiinspektør Lars Krogsgaard, leder af efterforskningen i sagen, tidligere sagt.

Og under efterforskningen i sagen fandt politiet frem til en persongruppe, hvor brugeren af den efterlyste flugtbil – en sølvgrå Peugeot 406 – var iblandt.

'I forbindelse med anholdelsen af den 38-årige i Jyderup foretog politiet en ransagning af hans bopæl og fandt herved flugtbilen gemt i en garage, ligesom politiet ved samme ransagning fandt den 38-årige i besiddelse af to skarpladte skydevåben med tilhørende ammunition', skriver Midt- og Vestsjællands Politi.



- I denne spektakulære sag om drabsforsøg ved brug af håndgranater har politiet nu fået indkredset en persongruppe, som er interessant i denne sammenhæng. Yderligere anholdelser kan forventes ud fra den efterforskning, der allerede er baggrund for mistanken mod de nu allerede anholdte, siger Lars Krogsgaard.

Håndgranat-angreb: Bil filmet



De to sigtede vil fredag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Holbæk, hvor anklagemyndigheden vil begære de to mænd varetægtsfængslet samt retsmødet afholdt for lukkede døre af hensyn til den fortsatte efterforskning.

Grundlovsforhøret ventes at finde sted over middag.

To håndgranater eksploderet: Her er politiets spor