To anholdt for stribe af brande

Herlev var hærget af stribe af brande. Nu har politiet anholdt to mænd

To 18-årige mænd er blevet anholdt for en stribe brande, der ramte Herlev nordvest for København i slutningen af maj.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi.

De to personer er blevet anholdt onsdag formiddag, efter politiet har efterforsket sagen i godt en måned.

Ifølge politiet er der tale om i alt syv brande, heraf en i en daginstitution, som blev særligt hårdt ramt. Brandene fandt sted natten til 31. maj.

- Der er tale om en både alvorlig, tankeløs og farlig gerning, som har medført stor utryghed for borgerne i området. Vi har haft stort fokus i området og en intensiv efterforskning, og det har ført til dagens anholdelser, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby i en pressemeddelelse.

Især en daginstitution var hårdt ramt af flammerne natten til 31. maj. Foto: Kenneth Meyer

Charlotte Skovby oplyser til Ekstra Bladet, at de to mænd i skrivende stund ikke har været afhørt endnu, så det er derfor uvist, hvordan de forholder sig til sigtelsen.

Politiet har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt de to mænd skal fremstilles i grundlovsforhør.

De mange brande, der altså alle fandt sted på én nat, skabte stor utryghed i Herlev, og de førte blandt andet til, at byens borgmester, Thomas Gyldal Petersen (S), reagerede i kraftige vendinger på Facebook.

Her kaldte han brandene for 'et alvorligt angreb på det Herlev, vi holder af.'

