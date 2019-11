To anholdt for voldtægtsforsøg og grov vold mod 43-årig i Dyrehaven

To 26-årige mænd fremstilles netop nu i Retten i Lyngby sigtet for et brutalt voldtægtsforsøg på en 43-årig kvinde i skoven ved Dyrehavsbakken i Klampenborg den 9. september kort efter midnat.

Den ene af de 26-årige har tidligere siddet varetægtsfængslet i sagen, men blev løsladt af Østre Landsret efter to dage, fordi landsretten mente, at beviserne var for svage.

- Vi har arbejdet videre med sagen og mener nu, at vi har et bestyrket grundlag for at anholde og fremstille de to mænd, siger efterforskningsleder Jacob Grell, Nordsjællands politi.

De to 26-årige blev anholdt klokken 12.30 og grundlovsforhøret er startet klokken 13. Politiet kræver dem begge varetægtsfængslet. Deres stilling til sigtelsen kendes ikke endnu, men den 26-årige, der tidligere har siddet fængslet, har nægtet sig skyldig.

Ifølge sigtelsen forsøgte den ene 26-årige at voldtage kvinden, mens han råbte 'skal jeg slå dig ihjel'. Imens filmede medgerningsmanden hele overfaldet med sin mobiltelefon.

Voldtægtsforsøget skete mellem kl. 00.25 og 00.47 i skoven ved Dyrehavsbakken, hvor den 43-årige kvinde blev grebet bagfra, holdt for munden og trukket ind i et buskads og smidt ned på jorden.

Hun blev holdt fast på maven, mens den ene 26-årige, ifølge sigtelsen, trak bukserne af hende. Kvinden gjorde heftig modstand, og det fik manden til at slå og sparke hende adskillige gange i ansigtet og stoppe græs i hendes mund, mens han truede med at slå hende ihjel.

Imens filmede den anden 26-årige, som først nu er blevet identificeret af politiet, løs med sin mobiltelefon, lyder sigtelsen.

Trods den grove vold fortsatte den 43-årige kvinde med at gøre modstand og råbe om hjælp, hvilket fik de to gerningsmænd til at stikke af.

To dage efter voldtægtsforsøget anholdt politiet den ene 26-årige på baggrund af signalement fra vidner og en taxachauffør. Han blev 23. januar i år dømt for grov vold og var løsladt fra afsoning 27. marts.

Retten i Lyngby varetægtsfængslede manden den 11. september på begrundet mistanke. Han kærede fængslingen, og Østre Landsret løslod ham igen 13. september, og han har været på fri fod frem til i dag.

I grundlovsforhøret i dag vil politiet fremlægge det nye bevismateriale. Ifølge efterforskningsleder Jacob Grell har politiet stadig spor i sagen, der efterforskes.

