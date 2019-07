To anholdt: Gramsede og skrev 'luder' på unge piger

Efter to piger er blevet befamlet og holdt fast er to mænd anholdt

En folkefest endte ikke godt for to piger i teenagealderen, som blev holdt fast, gramset på og fik skrevet 'luder' på kroppen af to mænd.

Det skete fredag eftermiddag mellem klokken 14.30 og 15.30 på Ringriderpladsen til Ringriderfesten i Sønderborg.

De forurettede piger på 15 og 13 år og et vidne anmeldte blufærdighedskrænkelsen til Syd- og Sønderjyllands Politi lørdag formiddag, og to er anholdt i sagen.

- Det er en kedelig sag. Der er tale om tre piger, hvor to af dem blev antastet af to udenlandske mænd, der befamlede to af pigerne indenunder og udenpå tøjet, fortæller Erik Lindholdt, vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til Ekstra Bladet.

- Muligvis blev de begge blevet holdt fast og fik skrevet 'luder' med sort tusch på kroppen på et østeuropæisk sprog, siger den vagthavende.

Arbejdede på pladsen

Til Ringriderfesten, hvor der blandt andet store rytteroptog og et tivoli sat op, havde de tre piger prøvet den samme forlystelse flere gange, da de blev antastet af to mænd, har pigerne forklaret politiet.

De tre piger formåede at tage et billede af mændene, som de kunne vise frem til politiet.

Det førte politiet frem til to østeuropæiske, ikke herboende mænd på 40 og 31 år, der arbejdede ved en af forlystelserne til den muntre folkefest på Ringriderpladsen.

Mændene blev anholdt og sigtet for blufærdighedskrænkelse omkring klokken 15 lørdag, og politiet er ved at tage stilling til, om de skal for grundlovsforhør.

Politiet er i kontakt med de unge pigers forældre, og de sociale myndigheder er underrettet.