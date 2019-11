To anholdt i flugtdrama: Danskere sigtes for trusler og pistolskud

De to anholdte i forbindelse med bandeleders befrielsesaktion er 20 og 25 år gamle. De bliver begge sigtet for trusler, affyring af skud og trusler mod offentligt ansatte

De to anholdte mænd i den dramatiske befrielsesaktion til fordel for den 24-årige bandeleder Hemin Dilshad Saleh bliver fremstillet i grundlovsforhør i dag klokken 14 i Retten i Næstved.

Med hjælp fra en eller flere personer og to pistoler skjult i en kageæske lykkedes det tirsdag eftermiddag den nu efterlyste leder i bandegrupperingen NNV at flygte fra en psykiatrisk afdeling i Slagelse.

Politiets anklager Skipper Pelle Falsled vil her begære lukkede døre. Han oplyser til Ekstra Bladet, at han vil argumentere med, at der stadig er 'en og muligvis flere' personer på fri fod, som har spillet en rolle under fangeflugten fra Slagelse Sygehus.

- Jeg vil lægge op til, at de to anholdte personer bliver varetægtsfængslet i fire uger. Nu skal jeg lige dykke ned i sagen, men jeg kan allerede nu forestille mig, at de begge to bliver sigtet for at være flygtet ved ulovlig magtanvendelse, for trusler mod offentlig ansatte og for at have benyttet skydevåben, siger Skipper Pelle Falsled.

De er danske statsborgere

Han oplyser, at de to mænd er 20 og 25 år gamle, og at de begge er danske statsborgere.

Den efterlyste surrogatfængslede arrestant Hemin Dilshad Saleh er stadigvæk på fri fod efter flugten fra en lukket psykiatrisk afdeling i Slagelse. Den 24-årige mand var fængslet i en sag med forbindelse til konflikten mellem bande-grupperingerne NNV og Brothas i København. Foto: Politi.dk

Fangeflugtens hovedperson, Henim Dilshad Saleh, er stadigvæk på fri fod. Det lykkedes den kendte figur i Københavns bandemiljø at flygte i forbindelse med, at han var midlertidigt surrogatfængslet på den psykiatriske afdeling. Her opholdt han sig ifølge Ekstra Bladets oplysninger som følge af et psykisk sammenbrud i arresten.

Hemin Dilshad Saleh sad fængslet i en straffesag, som har tråde dybt ind i den voldelige konflikt mellem NNV og den rivaliserende bande Brothas.

Politichef: Han skal anholdes

Helle Brink, fællestillidsmand for sygeplejerskerne i Psykiatri Vest, har oplyst til Ekstra Bladet, at den 24-årige patient slap væk efter, at en kumpan havde skaffet sig adgang til hans besøgsværelse under påskud af at ville nyde en kage sammen med ham.

I kageæsken skjulte han to pistoler, som de to mænd truede to sygeplejersker med og affyrede ned i rummets gulv. De holdt pistolerne ind mod nakken af de to kvinder og råbte angiveligt, at de ville skyde, hvis personalet slog alarm.

Kim Kliver, politiinspektør i Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, ønsker ikke at oplyse yderligere om jagten på den efterlyste mand.

- Han skal anholdes. Det er vores helt centrale fokus lige nu. Vi har foretaget en række tekniske undersøgelser i sagen. Men han læser nok også Ekstra Bladet, så det ønsker jeg ikke at uddybe nærmere, siger Kim Kliver, der noterer sig med tilfredshed, at det onsdag lykkedes at opspore og anholde to mænd.

