To anholdt i sag om 39 lig i lastbil

En mand og en kvinde er anholdt for menneskesmugling og uagtsomt manddrab i sag om 39 omkomne i lastbil.

Det oplyser politiet fredag.

- En mand og en kvinde, som begge er 38 år, er blevet anholdt i Warrington i det nordlige England, siger politiet i Essex, hvor lastbilen med de 39 lig blev fundet tidligt onsdag.

Onsdag blev lastbilens 25-årige chauffør anholdt i sagen. Han er mistænkt for drab.

Politiet bragte torsdag de første 11 lig fra lastbilen til et nærliggende hospital, hvor obduktioner skal fastslå, hvordan de døde.

Ved fundet af lastbilen i et industriområde i Grays øst for London blev ambulancer tilkaldt, men alle 39 personer var allerede døde. Ifølge politiet menes ofrene at være kinesiske statsborgere.

Nyheden om de fundne lig har vakt forfærdelse i Kina, som har reageret ved at kræve "strenge straffe" til dem, som er involveret i sagen.

Den kinesiske ambassade i London siger, at den har sendt et team til Essex.

I en årrække har illegale immigranter forsøgt at nå til Storbritannien skjult i lastbiler - ofte fra det europæiske kontinent. I 2000 blev 58 kinesere fundet døde i en lastvogn med tomater i Dovers havn.

Den kinesiske avis The Global Times, som udgives af kommunistpartiet i Beijing, skriver i en lederkommentar fredag, at Storbritannien har en del af skylden for tragedien.

Den 25-årige anholdte chauffør er ikke blevet formelt identificeret i offentligheden, men kilder tæt på efterforskningen har navngivet ham som Mo Robinson fra området Portadown i Nordirland.

Politiet vil senere afgøre, hvorvidt han skal retsforfølges, løslades eller tilbageholdes, mens der foretages videre undersøgelser i sagen.

Politiet har under efterforskningen ransaget mindst tre adresser i Nordirland.